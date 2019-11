Svidande kritik mot Swedbank

Minister: Penningtvätten i Swedbank var inget misstag

Svidande kritik mot Swedbank kommer från Estlands finansminister Martin Helme som hävdar att rysk säkerhetstjänst använde banken för att finansiera destabiliserande operationer i olika länder, enligt DI.

Martin Helme hävdar även att medvetna val hos Swedbank möjliggjorde penningtvätten genom att ingen visste vem som gjorde vad, eller vem som var ansvarig.

– Vi ser inte att det var ett misstag, det var upplagt på det sättet, säger finansministern till DI.

Swedbanks tidigare ledning ska även ha undanhållit och givit vilseledande information till estniska myndigheter, enligt Martin Helme.

Swedbank har avböjt att bemöta uttalandena.

Facebook lanserar Swish-utmanare

Facebook lanserar nu den swishliknande betaltjänsten Facebook Pay för bolagets olika plattformar. Detta framgår av ett pressmeddelande. Tjänsten blir först tillgänglig på Messanger och Facebook under veckan för att senare lanseras på Instagram och WhatsApp.

Trump: Kina och USA nära avtal – Asienbörserna faller på beskedet

Usa och Kina är nära att enas om första fasen i ett handelsavtal, enligt president Donald Trump som höll ett tal i går kväll.

Samtidigt hotar han Kina med höjda tullar om ladet inte går med på avtalet.

De asiatiska börserna faller på bred front på onsdagsmorgonen efter Donald Trumps nya handelsutspel.

Vid 6.15-tiden backar Shanghaibörsen 0,2 procent.

Hongkong faller 2,0 procent.

Även i Tokyo faller börsen, där Nikkei-indexet backar 0,9 procent.

Bland de övriga börserna faller Sydkoreas Kospi-index 0,9 procent, medan australiensiska ASX 200 sjunker 0,8 procent

Annons

Annons

Actor vill sälja innehav i Ambea

Carnegie och Nordea har fått uppdraget av Actor att undersöka möjligheten att sälja 10 miljoner aktier i Ambea. Actor äger för närvarande 50,2 procent av aktierna och rösterna i Ambea.

Priset per aktie bestäms i en book-buildingprocess som startat under onsdagseftermiddagen och kan avslutas på kort tid.

Actor är ett bolag som skapats tillsammans mellan Triton och KKR.

Humana-ledamot avgår

Omsorgsbolaget Humanas styrelseledamot Lloyd Perry avgår på egen begäran från styrelsen. Det framgår av ett pressmeddelande. Han har varit medlem i Humanas styrelse sedan 2008, då Argan Capital, där Lloyd Perry är Managing Partner, via Air Syndication SCA, gick in som huvudägare i Humana. Argan Capital har under 2019 minskat sitt ägande och som en följd av detta har Lloyd Perry även valt att avgå ur styrelsen.

Argan/Air Syndication äger motsvarande 11,6 procent i Humana. I mars 2016, när bolaget börsnoterades, var ägarandelen nästan 56 procent.

Största ägare i Humana är Impilo som i början av 2019 köpte en större post, motsvarande 12,5 procent, av just Argan Capital. Imilo har ökat successivt och ägarandelen uppgår numera till 20 procent.

Brasilianska riskkapitalbolag budar om Gardells hissar

Det brasilianska riskkapitalbolaget 3G Capital har lagt ett bud på hissdivisionen i tyska Thyssenkrupp, där Christer Gardells aktivistfond Cevian är en av storägarna. Minst tre investeringskonsortier utöver 3G Capital har lämnat ett bud på Thyssenkrupps hissdivision. Den finländska hiss- och rulltrappstillverkaren Kone tillsammans med riskkapitalbolaget CVC Capital, Blackstone, Carlyle och Canada Pension Plan Investment Board samt Advent, Cinven och Abu Dhabi Investment Authority,