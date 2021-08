Stabil återhämtning för tjänstekonsumtionen

Den totala konsumtionen i Sverige steg med 7 procent under förra veckan jämfört med motsvarande vecka i fjol, visar siffror för 1 till 7 augusti. Jämfört med motsvarande vecka för två år sedan, innan pandemin slog till, var konsumtionen 5 procent högre. Statistiken tas fram av Swedbank Makro utifrån korttransaktioner inom Swedbank Pay, som hanterar över hälften av alla korttransaktioner i Sverige.

Omsättningen inom tjänstesektorn var nära 20 procent högre än motsvarande period i fjol. I hotell- och restaurangsektorn var omsättningen under förra veckan 29 procent högre än motsvarande vecka 2020 och 24 procent högre än 2019.

Kollektivtrafiken har återhämtat sig betydligt, medan flygbolag, resebyråer och taxibolag fortsatt har en omsättning som ligger långt under normala nivåer. För flyg och resebyråer har omsättningen under sommaren legat 75-80 procent lägre än under sommaren 2019.