Svenska sparare vände i stor skala ryggen åt Nordamerikafonder under 2025. Nettoutflödet landade på 41 miljarder kronor. det kraftigaste negativa flödet som uppmätts sedan statistiken började föras 1998,
Spararna överger USA – största tappet på 27 år
Utflödet skedde under ett år präglat av oro kring världshandel och geopolitik. Det visar statistik från SCB.
Samtidigt visade övriga fonder en helt annan bild: där uppgick nettoinflödet till 233 miljarder kronor, det starkaste årsutfallet på över ett decennium.
”Nettoflödet var relativt kraftigt negativt för Nordamerikafonder under ett år där världshandel och geopolitik var framträdande i nyhetsflödet”, säger Malcolm Svensson Rothmaier, ekonom på SCB:s sektion för finansmarknadsstatistik i en kommentar.
Rekordstor fondförmögenhet
Trots det svaga intresset för USA-exponering nådde den totala fondförmögenheten i svenska fonder en ny rekordnotering vid årsskiftet, 8 840 miljarder kronor.
Under det fjärde kvartalet ökade förmögenheten med 310 miljarder kronor, motsvarande 3,6 procent.
Sett till helåret var dock uppgången 7,2 procent, den svagaste utvecklingen sedan 2022 då fondförmögenheten minskade med 12,5 procent.
Aktieplaceringarna passerade samtidigt 6 000 miljarder kronor för första gången. Men som andel av fondernas totala placeringar, knappt 70 procent, nådde aktier inte rekordnivåer. Den högsta noteringen är drygt 74 procent från halvårsskiftet 2007.
Historiskt låga likvider
SCB:s statistik visar också att fondernas andel likvida medel sjunkit till en historiskt låg nivå om 1,7 procent vid årsskiftet, jämfört med toppar runt 6 procent historiskt.
I absoluta tal ligger dock likviderna nära tidigare toppnivåer, en effekt av att fondmarknaden växt nära tio gånger sedan 2005.
Räntebärande papper noterades vid rekordnivå i absoluta tal på närmare 1 600 miljarder kronor, men andelen av totala placeringar om knappt 18 procent är långt från tidigare toppnivåer på drygt 30 procent.
Vid årsskiftet fanns totalt 852 aktiva svenska fonder, en marginell ökning från 850 kvartalet innan.