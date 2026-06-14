Svenska miljonärer blir fler – men grannländerna springer ifrån

Vid årsskiftet fanns 152 000 dollarmiljonärer i Sverige ,personer med tillgångar utöver sin primära bostad värda mer än en miljon dollar, motsvarande runt 9,3 miljoner kronor.

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Det är en ökning med 1,7 procent från 149 500 året innan. Den samlade förmögenheten i gruppen steg 2,9 procent till 383,5 miljarder dollar, enligt rapporten.

I det översta skiktet, med tillgångar över 30 miljoner dollar, fanns 540 svenskar.

Aktier och fastigheter driver utvecklingen

Tillväxten drevs framför allt av en stark aktiemarknad och stigande fastighetspriser, medan den svaga BNP-tillväxten på 1,5 procent bromsade utvecklingen.

Enligt Johan Bergström, ansvarig för finanssektorn på Capgemini Invent, verkade arbetslösheten och den låga tillväxten dämpande, samtidigt som en stabilisering av fastighetspriserna bidrog positivt.

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Han pekar i rapporten ut privat konsumtion och offentliga investeringar, inte minst i infrastruktur och försvar, som faktorer att bevaka under 2026.