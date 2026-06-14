Sverige fick omkring 2 500 nya dollarmiljonärer under 2025, en betydligt blygsammare ökning än i Norge och Danmark. Det framgår av Capgeminis World Wealth Report, som nu utkommer för 30:e året.
Svenska miljonärer blir fler – men grannländerna springer ifrån
Vid årsskiftet fanns 152 000 dollarmiljonärer i Sverige ,personer med tillgångar utöver sin primära bostad värda mer än en miljon dollar, motsvarande runt 9,3 miljoner kronor.
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Det är en ökning med 1,7 procent från 149 500 året innan. Den samlade förmögenheten i gruppen steg 2,9 procent till 383,5 miljarder dollar, enligt rapporten.
I det översta skiktet, med tillgångar över 30 miljoner dollar, fanns 540 svenskar.
Aktier och fastigheter driver utvecklingen
Tillväxten drevs framför allt av en stark aktiemarknad och stigande fastighetspriser, medan den svaga BNP-tillväxten på 1,5 procent bromsade utvecklingen.
Enligt Johan Bergström, ansvarig för finanssektorn på Capgemini Invent, verkade arbetslösheten och den låga tillväxten dämpande, samtidigt som en stabilisering av fastighetspriserna bidrog positivt.
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Han pekar i rapporten ut privat konsumtion och offentliga investeringar, inte minst i infrastruktur och försvar, som faktorer att bevaka under 2026.
Norge och Danmark ökar mer
Den svenska ökningen sticker ut som svag i en nordisk jämförelse. Trots en mindre befolkning har Norge cirka 75 000 fler dollarmiljonärer än Sverige, och antalet växte där med 6,0 procent under 2025. I Danmark var ökningen hela 9,2 procent.
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Mönstret med starkare tillväxt hos grannländerna har, enligt Capgemini, pågått i flera år.
Globalt var uppgången betydligt kraftigare.
Världen fick närmare två miljoner nya dollarmiljonärer, en ökning med 7,9 procent till totalt 25,3 miljoner personer, samtidigt som deras samlade tillgångar nådde 98 300 miljarder dollar. Det är den största ökningen sedan 2018.
Kapital placeras mer traditionellt
En tydlig trend är att kapital flyttats tillbaka till traditionella placeringar.
Andelen tillgångar i alternativa placeringar, däribland kryptovalutor, sjönk från 15 till 12 procent, den lägsta nivån under 2020-talet, medan aktieandelen steg från 22 till 25 procent.
I Sverige steg börsvärdet med 26,9 procent under 2025, drivet av investeringsvågen kring AI och starka bolagsrapporter.
Längst upp i toppen växer Sverige snabbt
Bilden ser annorlunda ut i förmögenhetspyramidens absoluta topp där man istället talar om dollarmiljardärer.
På Forbes lista över världens dollarmiljardärer finns 51 svenskar, med H&M:s Stefan Persson i spetsen och en förmögenhet på 24,2 miljarder dollar.
Totalt rymmer årets lista 3 428 personer, 400 fler än i fjol, en rekordökning som Forbes kopplar till AI-utvecklingen, heta marknader och en gynnsam finanspolitik.
Och svenskarna väntas bli fler.
Enligt Knight Franks Wealth Report, som refereras av Dagens PS, väntas antalet svenska dollarmiljardärer öka med 81 procent fram till 2031, från 32 till 58 personer.
Det placerar Sverige tvåa i Europa och trea globalt bland de länder där miljardärerna växer snabbast i antal. Tre av de fyra snabbast växande europeiska länderna är nordiska.