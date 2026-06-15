Här äger varje pensionär 13 miljoner kronor

Tolv miljoner kronor. Så stor förmögenhet har Luxemburgs pensionärer i snitt. Men skillnaderna är stora i Europa.
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Hur välbeställda är egentligen Europas pensionärer? Svaret på den frågan varierar kraftigt mellan länderna.
I vissa länder har hushåll i pensionsåldern tillgångar värda över en miljon euro.
Men motsvarande grupp i andra länder kan ha mindre än 40 000 euro i nettoförmögenhet. Det visar statistik från Europeiska centralbankens kartläggning av hushållens ekonomi.
Toppar listan klart
Bland hushåll där referenspersonen är mellan 65 och 74 år uppgår medianförmögenheten i euroområdet till 185 300 euro. Skillnaderna mellan länderna är dock mycket stora, skriver Euronews.
Luxemburg toppar listan med en median nettoförmögenhet på drygt 1,2 miljoner euro, långt före tvåan Malta på 310 000 euro. Därefter följer Belgien med 307 700 euro och Irland med 296 700 euro.
Frankrike placerar sig på femte plats med 232 800 euro, tätt följt av Tyskland på 232 100 euro. Spanien når 200 800 euro medan Italien, den fjärde största ekonomin i EU, ligger betydligt lägre på 168 000 euro.
Sverige ingår inte i undersökningen, som omfattar euroområdet och ett antal andra europeiska länder.
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Långt mindre pengar i öst
I den nedre delen av rankningen återfinns främst länder i Central- och Östeuropa. Lettland hamnar sist med 36 300 euro i median nettoförmögenhet för hushåll mellan 65 och 74 år.
Litauen, Ungern, Estland, Kroatien och Portugal ligger också under 100 000 euro.
Statistiken visar samtidigt att förmögenheten vanligtvis minskar med stigande ålder.
För hushåll där referenspersonen är 75 år eller äldre uppgår medianförmögenheten i euroområdet till 144 400 euro, vilket är 22 procent lägre än för gruppen mellan 65 och 74 år.
En viktig förklaring till skillnaderna är bostadsmarknaden. I länder där många äger sina bostäder och har kunnat dra nytta av stigande fastighetspriser blir den privata nettoförmögenheten betydligt högre.
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Finns andra faktorer
I länder där fler hyr sina bostäder, som Tyskland och Österrike, syns mindre tillgångar i hushållens balansräkningar.
Experter pekar också på att pensionssystem, familjeförmögenheter, kreditmarknader och historiska skillnader i bostadsägande påverkar resultaten.
Siffrorna fångar dessutom inte hela bilden. Varken statliga pensioner eller tjänstepensioner ingår i beräkningen av nettoförmögenhet.
Ett land kan därför uppvisa relativt låg privat förmögenhet samtidigt som pensionärerna har en stark ekonomisk trygghet genom generösa pensionssystem.
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