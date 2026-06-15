Här äger varje pensionär 13 miljoner kronor

Hur välbeställda är egentligen Europas pensionärer? Svaret på den frågan varierar kraftigt mellan länderna.

I vissa länder har hushåll i pensionsåldern tillgångar värda över en miljon euro.

Men motsvarande grupp i andra länder kan ha mindre än 40 000 euro i nettoförmögenhet. Det visar statistik från Europeiska centralbankens kartläggning av hushållens ekonomi.

Toppar listan klart

Bland hushåll där referenspersonen är mellan 65 och 74 år uppgår medianförmögenheten i euroområdet till 185 300 euro. Skillnaderna mellan länderna är dock mycket stora, skriver Euronews.

Luxemburg toppar listan med en median nettoförmögenhet på drygt 1,2 miljoner euro, långt före tvåan Malta på 310 000 euro. Därefter följer Belgien med 307 700 euro och Irland med 296 700 euro.

Frankrike placerar sig på femte plats med 232 800 euro, tätt följt av Tyskland på 232 100 euro. Spanien når 200 800 euro medan Italien, den fjärde största ekonomin i EU, ligger betydligt lägre på 168 000 euro.

Sverige ingår inte i undersökningen, som omfattar euroområdet och ett antal andra europeiska länder.

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