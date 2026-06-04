Sverige hamnar på sjätte plats i EU när det gäller hur mycket en ensamstående utan barn får behålla efter skatt. Men när barnfamiljer vägs in faller Sverige till botten av tabellen.
Sverige toppar nettolönerna – så länge du inte har barn
Den genomsnittliga nettolönen för en ensamstående utan barn i EU till 26 929 euro under 2025, enligt de senaste uppgifterna som Eurostat publicerade i mitten av 2026, skriver Euronews.
Måttet visar vad löntagare faktiskt får behålla efter inkomstskatt och sociala avgifter.
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I toppen ligger Luxemburg, det enda EU-landet som passerar 50 000 euro. Endast två länder ger en ensamstående mer än 40 000 euro netto per år: Irland (44 263 euro) och Danmark (41 981 euro).
Sverige placerar sig på 34 624 euro, sjätte högst i EU och tredje bland de nordiska länderna. Det är något lägre än Belgien (34 642 euro) och Nederländerna (36 837 euro), men före Finland (33 641 euro), Tyskland (31 000 euro) och Frankrike (30 832 euro).
Spanien och Italien hamnar under EU-snittet, på 25 263 respektive 24 471 euro.
Sverige bland de minst generösa mot barnfamiljer
Bilden förändras markant när hänsyn tas till barn. I flera länder höjs nettoinkomsten betydligt genom skattelättnader eller bidrag för barn.
Tyskland framträder som mest generöst: en ensamförsörjande familj med två barn får 53 procent mer än en ensamstående utan barn, en ökning från 31 000 till 47 424 euro.
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Även Polen (39 procent), Belgien (37 procent) och Österrike (33 procent) ger kraftiga tillskott.
I motsatt ände återfinns Sverige. Här ökar nettoinkomsten med endast 8 procent för en barnfamilj, näst lägst i EU efter Cypern (6 procent), tillsammans med Finland (7 procent).
Det betyder dock inte att svenska barnfamiljer har det sämst ställt eftersom utgångsnivåerna skiljer sig åt.
Skillnaderna krymper med köpkraft
Klyftan mellan Europas högst och lägst betalda ser dessutom mindre dramatisk ut när levnadskostnaderna räknas in.
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I nominella termer tjänar det högst rankade landet 4,2 gånger mer än det lägsta, men justerat för köpkraft sjunker skillnaden till 2,3 gånger, enligt Euronews.
Mätt i köpkraftsstandard ligger EU-snittet på 26 346 euro.