Mer än hälften vill spara mer för att gå i tidig pension

Samtidigt uppger nästan var fjärde svensk att de inte vet hur olika val under karriären, som deltidsarbete, karriärbyten eller sabbatsår, påverkar den slutliga pensionen.

Det visar en ny undersökning från Novus på uppdrag av Skandia.

”Pensionssparande handlar i grunden om att jämna ut inkomsten över hela livet. Ju tidigare du vill gå i pension, desto större behöver sparandet vara. Men det fina är att när tiden finns kan även små justeringar i dag ge stor effekt”, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, till Skandia.

Han betonar att den som siktar på att sluta arbeta flera år före riktåldern, som i dag är 67 år, ofta behöver se över mer än bara sparandet, även kostnader för boende och löpande utgifter behöver anpassas.

Risken med korta uttag

Sparviljan bland yngre kontrasterar mot ett oroande mönster bland dem som redan är pensionärer, allt fler väljer att ta ut sin tjänstepension på kortare tid.

Hos Alecta har andelen som tar ut pensionen livslångt sjunkit från 70 procent 2016 till 55 procent 2025. Ungefär en tredjedel väljer nu ett uttag som tar slut inom tio år, vilket innebär att pengarna kan vara slut redan vid 70–75 års ålder, enligt uppgifter från Alecta.

”Då åker man ner på bara allmänpension, och snittet förra året var 16 400 kronor i månaden före skat”t, har Staffan Ström, pensionsexpert på Alecta, tidigare sagt till Realtid.

Han påpekar att det är ett särskilt sårbart läge för den som dessutom bär med sig bolån in i pensionen, något som är betydligt vanligare i dag än hos tidigare generationer.

Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, understryker att det inte finns några universallösningar.

”Den som har små marginaler ska faktiskt ha livsvarigt uttag. Bränner man av sin tjänstepensionen kan det sluta med att man måste söka bostadstillägg, och då blir man låst i sin bostad, säger han.