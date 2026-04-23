En växande skara svenskar funderar på när det lönar sig att ta ut allmän pension. Experterna är oeniga, men under rätt förutsättningar kan ett tidigt uttag faktiskt ge mer pengar totalt sett.
Pensionsexperten: Ta ut vid 64 – och jobba vidare
Det råder sällan brist på råd kring pensionen: vänta så länge som möjligt, så får du mer varje månad. Den logiken stämmer i de flesta fall.
Men Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, lyfter ett alternativt scenario som inte är lika välkänt.
”Den som tar ut sin allmänna pension och kan jobba vidare från 64 fram till riktålder kan bli en vinnare”, säger han.
Inte förtidig pension
Tanken är inte att gå i pension tidigt.
Tvärtom handlar upplägget om att kombinera pensionsuttag med fortsatt arbete fram till riktåldern, och på så vis bygga upp ett sparande.
Inkomsten från den allmänna pensionen landar på 120 000–140 000 kronor per år, vilket över tre år kan ge en buffert på upp till 500 000 kronor, förutsatt att pengarna faktiskt sparas.
Svärdman beräknar att den som väntar till riktåldern inte hinner ikapp en som börjat ta ut vid 64 förrän vid 80–82 års ålder.
Och för att ett sent uttag verkligen ska löna sig totalt sett, krävs det att man lever till minst 87,5 år.
Riskgrupper som kan tjäna på tidigt uttag
Svärdman har identifierat grupper som statistiskt har kortare förväntad livslängd och därmed kan gynnas av att ta ut pensionen tidigt: personer med kraftig övervikt, rökare, de med hög alkoholkonsumtion, allvarlig sjukdom, låg inkomst eller som uppbär sjukersättning.
Genetiska faktorer spelar också in.
”Det är en väldigt stor del av 64-åringarna som befinner sig i riskzonen”, konstaterar Svärdman.
Varnar för vanligt misstag
Inte alla experter delar synen att tidigt uttag är en strategi att rekommendera brett. Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra, lyfter i stället risken med att ta ut för tidigt.
”Ett vanligt misstag är att ta ut den allmänna pensionen så tidigt som möjligt. Samma kapital ska räcka längre och pension före riktåldern beskattas dessutom högre”, säger hon till Dagens PS.
Enligt beräkningar från Pensionsmyndigheten kan den som i stället skjuter upp uttaget ett år efter riktåldern få mellan 1 900 och 2 300 kronor mer i månaden, livet ut.
Skatten – en faktor att räkna med
Oavsett strategi är skatten en central del av kalkylen. Pensionsinkomster före riktåldern beskattas högre, och för en medelinkomsttagare rör det sig om 1 500–2 000 kronor i månaden i ökad skattekostnad.
Från det år man fyller 67 – eller 68 för dem födda 1960 och framåt , träder ett förhöjt grundavdrag in som sänker skatten.