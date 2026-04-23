Pensionsexperten: Ta ut vid 64 – och jobba vidare

Det råder sällan brist på råd kring pensionen: vänta så länge som möjligt, så får du mer varje månad. Den logiken stämmer i de flesta fall.

Men Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, lyfter ett alternativt scenario som inte är lika välkänt.

”Den som tar ut sin allmänna pension och kan jobba vidare från 64 fram till riktålder kan bli en vinnare”, säger han.

Inte förtidig pension

Tanken är inte att gå i pension tidigt.

Tvärtom handlar upplägget om att kombinera pensionsuttag med fortsatt arbete fram till riktåldern, och på så vis bygga upp ett sparande.

Inkomsten från den allmänna pensionen landar på 120 000–140 000 kronor per år, vilket över tre år kan ge en buffert på upp till 500 000 kronor, förutsatt att pengarna faktiskt sparas.

Svärdman beräknar att den som väntar till riktåldern inte hinner ikapp en som börjat ta ut vid 64 förrän vid 80–82 års ålder.

Och för att ett sent uttag verkligen ska löna sig totalt sett, krävs det att man lever till minst 87,5 år.