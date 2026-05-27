Ekonomin i Sveriges bostadsrättsföreningar förbättrades något under fjolåret, mycket tack vare sjunkande räntor och tidigare genomförda avgiftshöjningar. Men experter varnar och för många föreningar återstår tuffa beslut.
Faran för bostadsrättsföreningarna är inte över
Förvaltningsbolaget Nabos genomgång visar att föreningarnas sparande steg med 21 procent till 148 kronor per kvadratmeter under perioden.
Årsavgiftsintäkterna ökade med 3,9 procent. Det låter som goda nyheter, men Nabos chefsekonom Jonas Gustavsson är tydlig med att snittet fortfarande är långt ifrån tillräckligt.
En sund nivå bör enligt honom ligga på 250–300 kronor per kvadratmeter.
”Det krävs kraftiga ökningar av sparandet för att komma upp i de nivåer vi anser rimliga”, säger han till Privata Affärer.
Föreningarnas resultat är fortsatt negativa
Bilden blir inte ljusare när man tittar på föreningarnas resultat. Omkring 72 procent uppvisar fortfarande negativt resultat, och 13 procent har negativt sparande, vilket innebär att de i praktiken tär på befintliga reserver.
Parallellt fortsätter vissa kostnader att dra iväg.
Vatten och avfall har exempelvis blivit 11,5 procent dyrare jämfört med samma period förra året, enligt SBC:s BRF-index. Det pressar föreningar som redan kämpar med ansträngda budgetar.
Räntesänkningar kommer inte lösa problemen
Gustavsson bedömer att ytterligare räntesänkningar inte räcker för att lösa problemen.
”Lägre räntor har gett välbehövlig lättnad, men det räcker inte hela vägen. Jag tror att det krävs avgiftshöjningar på 14–15 procent från nuvarande nivåer, säger han.
För bostadsrättsägare i föreningar med hög belåning och redan höga avgifter kan situationen i förlängningen även påverka möjligheten att sälja sin bostad. Bostadsrättsföreningar utanför de mer attraktiva lägena kan ha svårt att sälja.