Faran för bostadsrättsföreningarna är inte över

Förvaltningsbolaget Nabos genomgång visar att föreningarnas sparande steg med 21 procent till 148 kronor per kvadratmeter under perioden.

Missa inte: Sjudubbel avgiftshöjning på bostadsrätt efter nyår: ”Går under”. Dagens PS

Årsavgiftsintäkterna ökade med 3,9 procent. Det låter som goda nyheter, men Nabos chefsekonom Jonas Gustavsson är tydlig med att snittet fortfarande är långt ifrån tillräckligt.

En sund nivå bör enligt honom ligga på 250–300 kronor per kvadratmeter.

”Det krävs kraftiga ökningar av sparandet för att komma upp i de nivåer vi anser rimliga”, säger han till Privata Affärer.

Föreningarnas resultat är fortsatt negativa

Bilden blir inte ljusare när man tittar på föreningarnas resultat. Omkring 72 procent uppvisar fortfarande negativt resultat, och 13 procent har negativt sparande, vilket innebär att de i praktiken tär på befintliga reserver.

Läs även: Neobo fortsätter återköpa aktier – väljer bort expansion. Realtid

ANNONS

Parallellt fortsätter vissa kostnader att dra iväg.

Vatten och avfall har exempelvis blivit 11,5 procent dyrare jämfört med samma period förra året, enligt SBC:s BRF-index. Det pressar föreningar som redan kämpar med ansträngda budgetar.