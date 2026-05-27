Nästan 15 procent av lönen. Så mycket sparar varje svensk i genomsnitt. Det är betydligt mer än många andra europeiska länder.
Svenskarna sparar mest i Europa – långt över snittet
Hushåll i Sverige och Ungern sparar störst andel av sina inkomster i Europa.
Det visar nya siffror från OECD som sammanställts av Euronews.
I både Sverige och Ungern uppgår hushållens nettosparande till 14,7 procent av den disponibla inkomsten under 2024 eller 2025.
Tjeckien ligger också högt
Det innebär att hushållen i genomsnitt lägger undan nästan 15 procent av sina inkomster efter konsumtion.
EU-snittet ligger på 8,1 procent, men skillnaderna mellan länderna är stora.
Efter Sverige och Ungern följer Tjeckien med 13,7 procent, Frankrike med 12,8 procent samt Tyskland och Nederländerna på drygt tio procent.
Även Spanien och Irland ligger över EU-genomsnittet.
Kan inte lägga undan någonting
I botten återfinns Grekland, som är det enda europeiska land där hushållen i genomsnitt spenderar mer än de tjänar.
Sparandekvoten ligger på minus 9,3 procent, vilket innebär att många hushåll tvingas använda tidigare besparingar eller låna pengar för att finansiera konsumtion.
Greklands negativa sparande har kopplats till följderna av landets skuldkris under 2010-talet.
Sparnivån föll kraftigt efter 2010 och nådde bottennivån minus 16,5 procent år 2013. Därefter har någon tydlig återhämtning uteblivit.
Bland Europas större ekonomier sticker Storbritannien och Italien ut med relativt låga sparnivåer på 4,7 respektive 3,2 procent.
Letter spenderar allt de har
I Lettland är hushållssparandet noll, vilket innebär att hushållen i genomsnitt konsumerar hela sin disponibla inkomst. Även Slovakien, Estland, Portugal och Litauen ligger lågt.
Forskare pekar på att sparandet påverkas av flera faktorer, bland annat befolkningens åldersstruktur, ekonomiska kriser och hur starka ländernas sociala skyddsnät är.
I länder med generösa pensionssystem och offentlig sjukvård tenderar hushållen att spara mindre för pension och oförutsedda utgifter.
Studier visar samtidigt att försiktighetssparande och pensionssparande fortfarande är de viktigaste drivkrafterna bakom européernas sparande.
