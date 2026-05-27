Svenskarna sparar mest i Europa – långt över snittet

Hushåll i Sverige och Ungern sparar störst andel av sina inkomster i Europa.

Det visar nya siffror från OECD som sammanställts av Euronews.

I både Sverige och Ungern uppgår hushållens nettosparande till 14,7 procent av den disponibla inkomsten under 2024 eller 2025.

Tjeckien ligger också högt

Det innebär att hushållen i genomsnitt lägger undan nästan 15 procent av sina inkomster efter konsumtion.

EU-snittet ligger på 8,1 procent, men skillnaderna mellan länderna är stora.

Efter Sverige och Ungern följer Tjeckien med 13,7 procent, Frankrike med 12,8 procent samt Tyskland och Nederländerna på drygt tio procent.

Även Spanien och Irland ligger över EU-genomsnittet.