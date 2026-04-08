Pensionärer vill inte tillbaka till jobb – flyr utomlands

Allt fler pensionärer i väst tvingas omvärdera sina framtidsplaner när stigande levnadskostnader urholkar sparande och pensioner.

I både USA och Storbritannien ökar fenomenet att äldre återvänder till arbetslivet – så kallad “unretirement” – eftersom ekonomin inte längre går ihop.

En ny rapport från Hoxton Wealth pekar samtidigt ut ett tydligt alternativ: att flytta utomlands.

Finns riskfaktorer

I bolagets globala rankning över de mest attraktiva länderna för pensionärer toppar Cypern och Irland listan, medan både USA och Storbritannien hamnar utanför topp 15.

Bakgrunden till utflyttningen är en kombination av ekonomiska och strukturella faktorer. I många västländer har kostnader för boende, energi och livsmedel stigit snabbare än både löner och pensionsutbetalningar.

Samtidigt är osäkerheten kring framtida utgifter, särskilt sjukvård i USA, en central riskfaktor.