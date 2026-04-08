Det har blivit dyrare att leva, och många pensionärer har det svårare att få ekonomin att gå ihop. Att flytta utomlands har då blivit ett alternativ för en hel del.
Pensionärer vill inte tillbaka till jobb – flyr utomlands
Allt fler pensionärer i väst tvingas omvärdera sina framtidsplaner när stigande levnadskostnader urholkar sparande och pensioner.
I både USA och Storbritannien ökar fenomenet att äldre återvänder till arbetslivet – så kallad “unretirement” – eftersom ekonomin inte längre går ihop.
En ny rapport från Hoxton Wealth pekar samtidigt ut ett tydligt alternativ: att flytta utomlands.
Finns riskfaktorer
I bolagets globala rankning över de mest attraktiva länderna för pensionärer toppar Cypern och Irland listan, medan både USA och Storbritannien hamnar utanför topp 15.
Bakgrunden till utflyttningen är en kombination av ekonomiska och strukturella faktorer. I många västländer har kostnader för boende, energi och livsmedel stigit snabbare än både löner och pensionsutbetalningar.
Samtidigt är osäkerheten kring framtida utgifter, särskilt sjukvård i USA, en central riskfaktor.
Attraktiva länder i topp
Enligt rapporten erbjuder Cypern en attraktiv mix av låga levnadskostnader, fördelaktig beskattning och ett varmt klimat, skriver Fortune.
Landet har dessutom en etablerad expatmiljö och engelska används i stor utsträckning, vilket sänker tröskeln för inflyttning.
Irland placerar sig lika högt tack vare stark ekonomi, låg brottslighet och ett offentligt vårdsystem som i många fall är kostnadsfritt eller subventionerat.
Även andra länder rankas högt, däribland Malta, Portugal, Panama och Malaysia. Gemensamt för dessa destinationer är en kombination av lägre kostnadsnivåer och relativt hög livskvalitet.
Rädda för att pengarna ska ta slut
Utvecklingen speglar en bredare förändring i pensionssystemens verklighet. Traditionella tumregler för uttag från sparande har blivit svårare att följa.
Många pensionärer väljer i stället att ta ut betydligt mindre av sitt kapital av rädsla för att pengarna ska ta slut.
Samtidigt saknar en betydande andel av befolkningen i USA helt pensionssparande, vilket ytterligare förstärker trycket på arbetsmarknaden och välfärdssystemen.
För en växande grupp framstår därför utlandsflytt inte längre som ett livsstilsval utan som en ekonomisk nödvändighet.
