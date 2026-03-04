Så mycket förlorar dina anhöriga om du dör i förtid

Pensionens olika delar har helt skilda regler för vad som händer med pengarna vid dödsfall.

Den största delen av pensionen för de flesta svenskar, inkomstpensionen, kan aldrig föras vidare till anhöriga.

Missa inte: Snart sköter AI din pension – experterna varnar för fällorna. Realtid

Pengarna fördelas istället som så kallade arvsvinster till alla andra som är födda samma år som den avlidne, berättar Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten i en intervju med News55.

Premiepensionen – ett val med konsekvenser

För premiepensionen finns däremot möjlighet att teckna ett efterlevandeskydd.

Det innebär att en partner, make, maka, registrerad partner eller sambo med gemensamma barn, kan ärva pensionen istället för att den betalas ut som arvsvinster.

”Det finns något som kallas för arvsvinster, som innebär att dina pengar förs över från ditt konto till alla andra som är födda samma år som du när du dör. Din inkomstpension kan aldrig överföras till din make, maka eller andra arvingar”, säger Claesson till News55.

ANNONS

Läs även: Ekonomen varnar: AI kan ge svenskar lägre pension. Dagens PS

Men skyddet har en baksida.

Det kostar pengar i form av lägre utbetalningar under den egna livstiden, och om partnern dör först kan investeringen visa sig vara förgäves. Barn har inte rätt till premiepensionen vid förtida dödsfall.