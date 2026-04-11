Amerikanska socialförsäkringsfonder kan vara slut redan 2033

Enligt den senaste rapporten från Social Security Board of Trustees, som publicerades i juni 2025, beräknas fondreserverna räcka för fulla utbetalningar bara till och med 2033.

Det är tre kvartal tidigare än vad föregående års prognos visade, rapporterar Yahoo Finance.

Trots det utbredda missförståndet att systemet då ”går i konkurs” kommer utbetalningarna att fortsätta, om än i reducerad form.

Pensionärer efter 2033 att få 77 procent av sina fulla förmåner, medan fonden för sjukersättning beräknas klara fulla utbetalningar till 2034, då 81 procent av förmånerna kan betalas ut, skriver CNBC.

”Benefits will continue to be payable after reserve depletion, but not in full unless legislative action is taken,” konstaterar American Academy of Actuaries i en analys som Yahoo Finance hänvisar till.

Färre betalar för fler

Den grundläggande orsaken till finansieringsgapet är demografisk. År 1960 fanns det 5,1 yrkesarbetande per mottagare av socialförsäkring.

År 2024 hade den siffran sjunkit till 2,7. Kombinationen av längre livslängd och en krympande kvot mellan inbetalare och mottagare sätter systemet under kraftig press.

Social Security finansieras genom löneskatter där arbetstagare och arbetsgivare vardera betalar 6,2 procent, totalt 12,4 procent.

Egenföretagare betalar hela beloppet själva. År 2025 gäller skatten för inkomster upp till 176 100 dollar.