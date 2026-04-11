De amerikanska socialförsäkringsfonderna riskerar att tömmas inom mindre än ett decennium. Men det innebär inte att utbetalningarna upphör helt.
Amerikanska socialförsäkringsfonder kan vara slut redan 2033
Enligt den senaste rapporten från Social Security Board of Trustees, som publicerades i juni 2025, beräknas fondreserverna räcka för fulla utbetalningar bara till och med 2033.
Det är tre kvartal tidigare än vad föregående års prognos visade, rapporterar Yahoo Finance.
Trots det utbredda missförståndet att systemet då ”går i konkurs” kommer utbetalningarna att fortsätta, om än i reducerad form.
Pensionärer efter 2033 att få 77 procent av sina fulla förmåner, medan fonden för sjukersättning beräknas klara fulla utbetalningar till 2034, då 81 procent av förmånerna kan betalas ut, skriver CNBC.
”Benefits will continue to be payable after reserve depletion, but not in full unless legislative action is taken,” konstaterar American Academy of Actuaries i en analys som Yahoo Finance hänvisar till.
Färre betalar för fler
Den grundläggande orsaken till finansieringsgapet är demografisk. År 1960 fanns det 5,1 yrkesarbetande per mottagare av socialförsäkring.
År 2024 hade den siffran sjunkit till 2,7. Kombinationen av längre livslängd och en krympande kvot mellan inbetalare och mottagare sätter systemet under kraftig press.
Social Security finansieras genom löneskatter där arbetstagare och arbetsgivare vardera betalar 6,2 procent, totalt 12,4 procent.
Egenföretagare betalar hela beloppet själva. År 2025 gäller skatten för inkomster upp till 176 100 dollar.
Politiska lösningar krävs
Att återställa balansen i systemet kräver politisk handling från kongressen.
American Academy of Actuaries listar flera möjliga åtgärder: höjda skattesatser, borttagen eller höjd inkomsttak för löneskatten, höjd pensionsålder eller sänkt inflationsindex för förmånsjusteringar.
Enligt organisationens beräkningar skulle en omedelbar höjning av den kombinerade arbetsgivar- och arbetstagarskatten med 3,65 procentenheter, till totalt 16,05 procent, alternativt en omedelbar sänkning av förmånerna med 22,4 procent, räcka för att balansera systemet under 75 år framåt.
Senast Social Security stod inför ett liknande underskott var 1983, då en tvärpolitisk överenskommelse höjde den fulla pensionsåldern från 65 till 67 år och införde inkomstskatt på socialförsäkringsförmåner-
Tankesmedjan Roosevelt Institute beskriver i en analys finansieringsgapet som ”significant, though manageable” i en analys.