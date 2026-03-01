ChatGPT kan snuva dig på tusenlappar i pension

Allt fler svenskar vänder sig till AI för pensions- och investeringsråd – men utvecklingen kan bli kostsam för spararna.

Inom fyra år väntas upp till 80 procent av pensionsrådgivningen vara AI-driven, enligt en rapport från konsultbolaget Arkwright.

Det väcker oro hos flera aktörer i branschen, skriver News55.

”Kan ha fel åt båda hållen”

Staffan Ström, pensionsexpert på tjänstepensionsjätten Alecta, varnar för att dagens AI-tjänster inte håller tillräcklig kvalitet för att ersätta mänsklig rådgivning.

Han menar att sparare riskerar att få felaktiga eller missvisande besked, vilket i förlängningen kan leda till sämre avkastning och lägre pension.

Enligt Alecta märks redan en förändring i kundkontakterna.

”Istället för att de ringer in med frågor så ringer de in med påståenden som de fått från en AI-tjänst. Ganska ofta får vi berätta att nej, så som du har läst på ChatGPT fungerar det inte. Ibland blir kunden då besviken, men ibland också glad. För AI-tjänsterna kan ha fel åt båda hållen: siffror och villkor är ibland bättre än vad de läst på ChatGPT”, säger Staffan Ström till News55.