Använder du AI-verktyg som ChatGPT när du ska investera pensionen? Det kan bli en dyr affär. AI har nämligen ofta fel när det gäller investeringsråd, menar experter.
ChatGPT kan snuva dig på tusenlappar i pension
Allt fler svenskar vänder sig till AI för pensions- och investeringsråd – men utvecklingen kan bli kostsam för spararna.
Inom fyra år väntas upp till 80 procent av pensionsrådgivningen vara AI-driven, enligt en rapport från konsultbolaget Arkwright.
Det väcker oro hos flera aktörer i branschen, skriver News55.
”Kan ha fel åt båda hållen”
Staffan Ström, pensionsexpert på tjänstepensionsjätten Alecta, varnar för att dagens AI-tjänster inte håller tillräcklig kvalitet för att ersätta mänsklig rådgivning.
Han menar att sparare riskerar att få felaktiga eller missvisande besked, vilket i förlängningen kan leda till sämre avkastning och lägre pension.
Enligt Alecta märks redan en förändring i kundkontakterna.
”Istället för att de ringer in med frågor så ringer de in med påståenden som de fått från en AI-tjänst. Ganska ofta får vi berätta att nej, så som du har läst på ChatGPT fungerar det inte. Ibland blir kunden då besviken, men ibland också glad. För AI-tjänsterna kan ha fel åt båda hållen: siffror och villkor är ibland bättre än vad de läst på ChatGPT”, säger Staffan Ström till News55.
Många ska gå i pension
Utvecklingen sker samtidigt som pensionssystemet står inför en omfattande omställning.
Under det kommande decenniet väntas omkring 1,3 miljoner svenskar gå i pension, och cirka 1 800 miljarder kronor ska successivt börja betalas ut.
AI pekas i rapporter ut som ett sätt att effektivisera rådgivning genom automatiserade analyser och simuleringar, vilket kan göra tjänsterna mer skalbara och billigare.
Svarar ofta fel
Men träffsäkerheten ifrågasätts. En studie från Investing in the Web visar att AI-verktyg som ChatGPT svarar helt eller delvis fel i omkring 35 procent av fallen inom investeringsrelaterade frågor.
Samtidigt uppger en av tre svenskar i 20-årsåldern att de kan tänka sig att använda AI för investeringsråd, enligt en undersökning från Finansinspektionen.
Branschen står därmed inför en balansgång. Å ena sidan kan AI bidra till lägre kostnader och bredare tillgång till rådgivning.
Å andra sidan kräver pensionsbeslut djup kunskap om individens ekonomi, riskprofil och livssituation – faktorer som dagens generativa AI-system har begränsad insyn i.