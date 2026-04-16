16 apr.
2026

Realtid
JUST NU:

Amerikanskans enorma gåva: 240 miljarder

Realtid.se
Spara & placera

Genomgång av 1481 fonder: Svenska sparare betalar för mycket

Miniräknare, datorskärm med kurvor
Fondval handlar inte bara om priset. Sparare behöver titta på strategi, risk och hur fonden passar det egna målet. (Foto: Carla Tomulescu)
Karin Andersen

En genomgång av över tusen fonder visar att priset inte säger något om hur bra en fond presterar. Dyrare fonder utvecklas inte bättre än billigare alternativ.

I fondvärlden är det lätt att tro att en högre avgift innebär bättre förvaltning. Men en genomgång av 1 481 fonder visar att sambandet mellan avgift och avkastning är mycket svagt.

När avkastningen mäts på ett, tre och fem års sikt ligger korrelationen nära noll. Det innebär att priset i praktiken inte säger något om hur fonden kommer att prestera.

Vad sparare bör titta på i stället

Det är Placera som har gjort analysen och jämfört avgifter med avkastning över tid.

Genomgången visar att avgiften bara är en av flera faktorer att ta hänsyn till och en relativt svag indikator på kvalitet.

För sparare är det viktigare att se till fondens strategi, risknivå och hur väl den passar det egna sparmålet.

En fond med låg avgift kan prestera utmärkt, medan en dyrare fond kan gå betydligt svagare. Det är helheten som avgör.

Senaste lediga jobben

Mest läst i kategorin

