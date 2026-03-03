Svenskarnas fondförmögenhet nådde rekordnivåer förra året, men höga avgifter riskerar att urholka avkastningen för miljontals sparare. Samtidigt vägrar storbankernas fondbolag kommentera sina avgifter.
Höga fondavgifter kan kosta dig hundratusentals kronor
Svenskarnas totala fondförmögenhet ökade under förra året till rekordhöga 8 859 miljarder kronor.
Men Finansinspektionen, FI, varnar för att många sparare betalar onödigt mycket i fondavgifter, något som på sikt kan kosta hundratusentals kronor, rapporterar SVT Ekonomibyrån.
Kan förlora 250 000
Enligt FI:s beräkningar kan den som sparar 2 000 kronor i månaden i en aktivt förvaltad fond med en avgift på 1,3 procent förlora runt 250 000 kronor jämfört med en indexfond med 0,2 procent i avgift, sett över en 30-årsperiod.
”Det finns mycket att kamma hem genom att titta på sina fondavgifter”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI, till SVT.
Medianavgiften för aktivt förvaltade Sverige- och globalfonder ligger på 1,30 procent, medan globalindexfonder har en medianavgift på 0,35 procent och Sverigeindexfonder 0,20–0,25 procent.
Trendbrott oroar
Trots varningarna skedde ett trendbrott förra året. Mer än dubbelt så mycket av nysparandet gick till aktivt förvaltade fonder jämfört med indexfonder, enligt nya siffror från Fondbolagens förening som SVT rapporterade.
Langemark menar att börsturbulensen kan ha fått sparare att söka sig till aktiv förvaltning, men pekar också på bankernas inflytande.
”Det kan vara att man litar mycket på de råd som bankerna ger och hur de presenterar fonder på sina plattformar”, säger hon.
Fondbolagen vägrar kommentera
Nästan 85 procent av det privata fondsparandet sker via storbanker, och FI:s analyser visar att storbankernas kunder har fonder med högre avgifter.
Trots det avböjer storbankernas fondbolag att kommentera sina avgiftsnivåer, och Fondbolagens förening vill inte heller ställa upp.
Samtidigt visar en tidigare undersökning som FI genomförde i samarbete med Origo Group att varannan svensk fondsparare saknar koll på vad de betalar i avgifter.