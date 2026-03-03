Höga fondavgifter kan kosta dig hundratusentals kronor

Svenskarnas totala fondförmögenhet ökade under förra året till rekordhöga 8 859 miljarder kronor.

Missa inte: Fler tar ut pensionen direkt – lönar det sig? Realtid

Men Finansinspektionen, FI, varnar för att många sparare betalar onödigt mycket i fondavgifter, något som på sikt kan kosta hundratusentals kronor, rapporterar SVT Ekonomibyrån.

Kan förlora 250 000

Enligt FI:s beräkningar kan den som sparar 2 000 kronor i månaden i en aktivt förvaltad fond med en avgift på 1,3 procent förlora runt 250 000 kronor jämfört med en indexfond med 0,2 procent i avgift, sett över en 30-årsperiod.

”Det finns mycket att kamma hem genom att titta på sina fondavgifter”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI, till SVT.

Läs även: FI:s råd: Håll koll på avgiften i fondsparandet. E55

Medianavgiften för aktivt förvaltade Sverige- och globalfonder ligger på 1,30 procent, medan globalindexfonder har en medianavgift på 0,35 procent och Sverigeindexfonder 0,20–0,25 procent.