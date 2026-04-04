FN varnar: Matpriserna ökar redan – väntas fortsätta

Hormuzsundet är en av världens viktigaste transportleder för olja och gas. När trafiken störs får det omedelbara effekter på energipriserna globalt.

När fartyg tvingas ta långa omvägar runt Hormuzsundet för att undvika kriget mellan Iran, USA och Israel, stiger både bränsleförbrukningen och transportkostnaderna.

De förlängda rutterna gör leveranserna dyrare och långsammare, vilket snabbt påverkar globala handelsflöden.

Läs också: Högre matpriser att vänta – Hormuzkrisen dyrt för jordbruket – Dagens PS

FN: Matpriserna stiger för andra månaden i rad

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO konstaterar att världens matpriser ökar, rapporterar The Guardian. Det månatliga matprisindexet steg med 2,4 procent mellan februari och mars.

Vegetabiliska oljor och socker stod för de största uppgångarna, med prisökningar på 5 respektive 7 procent under månaden, enligt FAO:s delindex.



FAO kopplar ökningen direkt till de stigande energipriserna som följt på konflikten. Om störningarna i handeln fortsätter riskerar matpriserna att stiga ytterligare.

Läs också: Låga förväntningar på sänkt matmoms – Dagens PS

Kostnader ökar i både produktion och transport

Spannmål, ris, socker och vegetabiliska oljor hör till de varor som påverkas först. De kräver mycket energi redan i odlingen, från gödsel och bevattning till torkning och maskiner.

De längre rutterna driver upp fraktkostnaderna, och prisökningarna slår igenom tidigt i kedjan.

Försvårar centralbankernas arbete

De stigande matpriserna kommer vid en tidpunkt då många centralbanker försöker avsluta sina räntehöjningar. Ett nytt kostnadstryck från energi och livsmedel riskerar att försvåra den processen och förlänga perioden med hög inflation, något som redan pressar hushåll i stora delar av världen.