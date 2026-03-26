Pensionsfällan kan kosta dig 20 procent – utan att du märker det

Webbplatsen räcker inte till

SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson välkomnar att myndigheten tagit tag i frågan, men anser att den nya webbplatsen inte räcker.

”Men texten är för svår för gemene man, särskilt eftersom det saknas vettiga räkneexempel”, säger hon till Senioren.

Missa inte: Pension: Felaktiga utbetalningar för 1,6 miljarder. Realtid

Eriksson pekar på att Pensionsmyndigheten förklarar att förskottet höjer pensionen i början, men inte tydliggör vad som händer i slutändan.

”Det saknas helt enkelt information om att förskottsräntan betalas av ända tills man dör”, säger hon.

Konsekvensen kan bli att många felberäknar sin ekonomi.

Den som närmar sig pensionen och inte känner till hur förskottet fungerar riskerar att överskatta sina framtida inkomster med omkring 20 procent, enligt Eriksson. Det kan i sin tur leda till att man underskattar behovet av ett längre arbetsliv, rapporterar News55.

Vill även se förbättringar

Redan i januari efterlyste Pensionsmyndighetens förre analyschef Ole Settergren bättre information om förskottsräntans effekter.

I en artikel i Dagens Industri menade han att både Min Pension och Pensionsmyndigheten behöver komplettera med uppgifter om hur pensionen utvecklas över tid i relation till förskottet.

Läs även: Jobbade fem år – får inte en krona i pension för tiden. E55

SPF Seniorerna nöjer sig inte med informationsförbättringar. Organisationen vill också att själva systemet ses över så att pensionen inte sjunker lika snabbt med åldern.

”Om den allmänna pensionen ska leva upp till att vara en försäkring för ett långt liv och kunna skapa ekonomisk trygghet oavsett ålder behöver den bli mer åldersneutral än idag”, säger Anna Eriksson till Senioren.

Experter oeniga om tidiga uttag

Frågan om förskottsräntan hänger samman med en bredare trend. Allt fler pensionärer väljer att ta ut sin tjänstepension på kortare tid.

Hos Alecta har andelen som väljer livslånga uttag sjunkit från 70 procent 2016 till 55 procent 2025.

Staffan Ström, pensionsexpert på Alecta, varnar för att många underskattar sin livslängd. Medellivslängden ökar med tre och en halv timme per dygn, och varannan kvinna som i dag är 66 år väntas leva till 90.

Läs även: 600 000 mer i pension – så ska du pensionsspara i 50-årsåldern. Dagens PS

Den som bränner av sin tjänstepension tidigt riskerar att hamna på enbart allmänpension – i snitt 16 400 kronor i månaden före skatt.

Från forskarhåll hörs dock en annan röst. Boo Johansson, professor emeritus vid Göteborgs universitet, menar att de traditionella pensionsråden missar hur livet faktiskt ser ut. Det är i början man har kraft och intresse att resa och göra saker, menar han.

Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, betonar att det inte finns något universellt svar. Han uppmanar alla att använda uttagsplaneraren på minpension.se, och att bygga en buffert på 300 000 till 500 000 kronor inför pensionen.