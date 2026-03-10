Fler amerikaner behöver nalla på pensionskontot i takt med att levnadskostnaderna stiger. Det kan bli en dyr affär.
Vanligare att ta ut pension i förtid för att klara räkningarna
Många amerikaner har lyckats göra pengar på börsen, men det finns också de som har fått en betydligt bistrare privatekonomi.
Det märks nu genom att allt fler amerikaner tvingas ta ut pengar från sina pensionskonton i förtid för att klara vardagsekonomin.
Enligt nya uppgifter från kapitalförvaltaren Vanguard nådde nöduttag från pensionssparande rekordnivåer under 2025.
Behöver betala en avgift
Statistiken visar att omkring sex procent av företagets kunder gjorde ett så kallat hardship-uttag från sina pensionskonton under året, skriver Business Insider.
Det innebär att sparare tar ut pengar från skattegynnade pensionssparanden, exempelvis 401(k)-konton, innan de nått pensionsåldern. Året innan låg motsvarande andel på 4,8 procent.
Den typen av uttag är vanligtvis förknippade med ekonomiska svårigheter.
Sparare som tar ut pengar före 59 och ett halvt års ålder måste normalt betala en straffavgift på 10 procent utöver skatt på eventuella vinster.
Pressas hårdare
Dessutom minskar möjligheten till framtida avkastning eftersom kapitalet tas ut tidigare än planerat.
Ökningen kan därför ses som ett tecken på att vissa hushåll pressas av högre levnadskostnader och använder pensionssparande som en sista ekonomisk reserv.
Samtidigt framhåller Vanguard att utvecklingen behöver sättas i ett större sammanhang.
Antalet personer som sparar i 401(k)-systemet fortsätter att öka, delvis eftersom allt fler arbetsgivare automatiskt registrerar anställda i pensionsplaner.
Enklare att ansöka
Den förändringen innebär att fler låg- och medelinkomsttagare nu har pensionskonton, vilket i sin tur kan bidra till att fler också gör uttag vid ekonomiska kriser.
Regeländringar som infördes i USA 2019 har dessutom gjort det enklare att ansöka om hardship-uttag, vilket kan ha bidragit till att fler använder möjligheten.
Trots ökningen i förtida uttag har pensionssparandet i genomsnitt fortsatt att växa.
Enligt Vanguard steg det genomsnittliga värdet på ett 401(k)-konto med 13 procent sedan 2024 till nästan 168 000 dollar. Medianvärdet låg på drygt 44 000 dollar.
Syns på flera plattformar
Liknande tendenser syns även hos andra kapitalförvaltare. Fidelity rapporterar också att fler kunder använder möjligheten till tidiga uttag från sina pensionssparanden.
Utvecklingen speglar en bredare bild av den amerikanska ekonomin där starka finansmarknader kombineras med ekonomiska utmaningar för vissa hushåll.
Medan stigande aktiemarknader har lyft värdet på pensionssparande har inflation och högre levnadskostnader samtidigt pressat många familjers budgetar.
För vissa sparare fungerar pensionskontot därför som en sista ekonomisk buffert när andra alternativ saknas.
