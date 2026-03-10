Vanligare att ta ut pension i förtid för att klara räkningarna

Få extra Bitcoin när du investerar varje månad.

Många amerikaner har lyckats göra pengar på börsen, men det finns också de som har fått en betydligt bistrare privatekonomi.

Det märks nu genom att allt fler amerikaner tvingas ta ut pengar från sina pensionskonton i förtid för att klara vardagsekonomin.

Enligt nya uppgifter från kapitalförvaltaren Vanguard nådde nöduttag från pensionssparande rekordnivåer under 2025.

Behöver betala en avgift

Statistiken visar att omkring sex procent av företagets kunder gjorde ett så kallat hardship-uttag från sina pensionskonton under året, skriver Business Insider.

Det innebär att sparare tar ut pengar från skattegynnade pensionssparanden, exempelvis 401(k)-konton, innan de nått pensionsåldern. Året innan låg motsvarande andel på 4,8 procent.

Den typen av uttag är vanligtvis förknippade med ekonomiska svårigheter.

Sparare som tar ut pengar före 59 och ett halvt års ålder måste normalt betala en straffavgift på 10 procent utöver skatt på eventuella vinster.