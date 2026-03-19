Pension: Felaktiga utbetalningar för 1,6 miljarder

Felaktiga ersättningar och bidragsbrott beräknades kosta Pensionsmyndigheten närmare 1,6 miljarder kronor under 2025.

Enligt myndighetens statistik handlade det om cirka 688 miljoner kronor i allmän pension, 892 miljoner kronor i bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd samt 7,2 miljoner kronor i efterlevandepension, rapporterar Kollega.

Det vanligaste misstaget bland svenska pensionärer är att de anmäler fel inkomst eller flyttar utomlands utan att informera myndigheten.

”De flesta tror att vi får in ändrade uppgifter per automatik, men det mesta behöver man anmäla själv. En pensionär som är folkbokförd i Sverige men har sin egentliga hemvist i ett annat land innebär en stor källa till felaktiga utbetalningar”, säger Lisa Nordenhäll, kontrollenhetschef på Pensionsmyndigheten, till Kollega.

Utbyggd kontrollverksamhet ger resultat

Sedan 2020 har Pensionsmyndigheten byggt ut kontrollverksamheten och inlett samarbeten med bland annat Försäkringskassan, Kronofogden och gränspolisen.

Fler handläggare har anställts och tipsen från både allmänheten och andra myndigheter har ökat med 170 procent under femårsperioden.

Eftersom många pensionsersättningar betalas ut under lång tid kan beloppen snabbt växa. Att upptäcka fel tidigt är därför avgörande, både för myndigheten och för den enskilde pensionären som annars riskerar stora återkrav.

Exakt hur stor del av pengarna som betalas tillbaka är dock svårt att fastställa, eftersom processerna med utredning, överklagan och återkrav ofta är utdragna.