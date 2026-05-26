Unga flyr från dejtingapparna – nu utlovar nya aktörer lösningen

Dejtingappar som Tinder och Hinge växte explosionsartat under en period. Men på senare tid har det varit trögare.

Det finns ett växande missnöje med apparna där användare allt oftare upplever falska identiteter, AI-genererade profiler och personer som aldrig har för avsikt att träffas i verkligheten.

Det har fått helt nya aktörer att försöka locka användare genom att lova färre fejkprofiler, mindre bedrägerier och mer verkliga möten.

Vill skapa en tryggare miljö

Flera mindre appar satsar nu på hårdare verifiering och mer nischade gemenskaper för att skilja sig från de stora apparna.

I Storbritannien har dejtingsajten Geek Meet Club vuxit fram med fokus på personer med intressen inom exempelvis science fiction, spel och militärhistoria.

Grundaren Dennie Smith säger att målet är att skapa en tryggare miljö där användarna snabbare möts offline genom quizkvällar, evenemang och träffar, skriver BBC.

Samtidigt försöker andra bolag använda teknik för att minska bedrägerierna.

