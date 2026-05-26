Att dejta via appar har kommit att bli förknippat med flera stora problem. Det vill nya aktörer ändra på genom några rejäla förändringar.
Unga flyr från dejtingapparna – nu utlovar nya aktörer lösningen
Dejtingappar som Tinder och Hinge växte explosionsartat under en period. Men på senare tid har det varit trögare.
Det finns ett växande missnöje med apparna där användare allt oftare upplever falska identiteter, AI-genererade profiler och personer som aldrig har för avsikt att träffas i verkligheten.
Det har fått helt nya aktörer att försöka locka användare genom att lova färre fejkprofiler, mindre bedrägerier och mer verkliga möten.
Vill skapa en tryggare miljö
Flera mindre appar satsar nu på hårdare verifiering och mer nischade gemenskaper för att skilja sig från de stora apparna.
I Storbritannien har dejtingsajten Geek Meet Club vuxit fram med fokus på personer med intressen inom exempelvis science fiction, spel och militärhistoria.
Grundaren Dennie Smith säger att målet är att skapa en tryggare miljö där användarna snabbare möts offline genom quizkvällar, evenemang och träffar, skriver BBC.
Samtidigt försöker andra bolag använda teknik för att minska bedrägerierna.
Måste verifiera sin identitet
Cherry Dating kräver exempelvis att användare verifierar sin identitet genom att jämföra selfies med pass eller körkort innan de släpps in på plattformen.
Företaget använder även kompatibilitetstester för att minska antalet irrelevanta matcher.
Utvecklingen kommer samtidigt som förtroendet för traditionella dejtingsajter försvagas.
En brittisk undersökning visar att nästan hälften av användarna anser att dagens dejtingsappar inte möter deras behov, medan fyra av tio uppger att apparna gjort dem mindre motiverade att söka relationer.
Utbrett att använda AI
AI har samtidigt blivit en ny faktor inom nätdejting.
Enligt en undersökning från antifraudbolaget Sumsub säger över hälften av brittiska användare att de använt AI för att förbättra sina profiler eller kontaktannonser.
Det kan handla om allt från omskrivna presentationer till redigerade bilder och automatiserade kontaktannonser.
Kan användas i vissa sammanhang
Vissa dejtingcoacher ser ändå AI som ett användbart verktyg, särskilt för personer som har svårt att beskriva sig själva.
Samtidigt varnar experter för att tekniken också riskerar att göra det ännu svårare att avgöra vem som faktiskt står bakom en profil.
Flera aktörer inom branschen försöker därför flytta fokus bort från långa digitala konversationer och i stället få människor att träffas snabbare i verkligheten.
Läs mer: Flygplats prisas som Europas bästa för nya rutter. Dagens PS