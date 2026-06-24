Tyskar ska göra som svenskar och spara mer av sin pension i fonder. Det är Friedrich Merz förhoppning med en ny reform.
Merz vill att tyskar ska bli mer lika svenskar
Svenskarna har ofta setts som bäst i klassen på att spara i fonder.
Nu vill Tyskland införa en svenskinspirerad pensionsmodell där en del av löntagarnas pensionssparande investeras på kapitalmarknaden.
Förslaget är en del av en större reform av landets välfärdssystem och syftar till att minska trycket på de offentliga finanserna när befolkningen åldras.
Ska fungera som ett komplement
Bakom initiativet står förbundskansler Friedrich Merz, vars regering söker långsiktiga lösningar på de växande kostnaderna för pensioner, sjukvård och äldreomsorg.
En expertkommission har presenterat ett paket med reformer som regeringen vill genomföra redan under året, skriver Financial Times.
Kärnan i förslaget är att två procent av löntagarnas inkomster ska avsättas till individuella pensionskonton som förvaltas centralt och investeras i finansiella tillgångar.
Tanken är att komplettera dagens system, som i huvudsak bygger på att dagens arbetstagare finansierar dagens pensionärer.
Investerar mindre i aktier
Reformen skulle innebära en betydande förändring i Tyskland, där hushållen traditionellt varit mer försiktiga med aktieinvesteringar än i många andra europeiska länder.
Systemet ska enligt planerna utformas så att pensionerna förblir skyddade även vid kraftiga börsfall eller finansiella kriser.
En del av kapitalet skulle också kunna användas för investeringar i infrastruktur och andra långsiktiga projekt.
Förespråkare menar att stora pensionsfonder kan bidra till att stärka Europas kapitalmarknader och finansiera investeringar som annars riskerar att utebli.
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Många väntas gå i pension
Bakgrunden är den demografiska utvecklingen. Omkring 16,5 miljoner tyskar ur den stora efterkrigsgenerationen väntas gå i pension fram till 2036.
Men under samma tid beräknas endast omkring 12,5 miljoner nya arbetstagare beräknas träda in på arbetsmarknaden.
Redan i dag kräver pensionssystemet omfattande statliga tillskott. Förra året uppgick stödet till 118 miljarder euro, motsvarande ungefär en fjärdedel av den federala budgeten.
Kan stiga kraftigt
Flera ekonomer varnar för att andelen kan stiga kraftigt under de kommande årtiondena om inga reformer genomförs.
Kommissionen föreslår även att pensionsåldern successivt kopplas till den förväntade livslängden. För varje år som livslängden ökar skulle arbetslivet förlängas med åtta månader.
Dessutom rekommenderas att möjligheten till tidig pension begränsas och att även statstjänstemän och folkvalda politiker omfattas av det allmänna pensionssystemet.
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