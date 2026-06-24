Merz vill att tyskar ska bli mer lika svenskar

Svenskarna har ofta setts som bäst i klassen på att spara i fonder.

Nu vill Tyskland införa en svenskinspirerad pensionsmodell där en del av löntagarnas pensionssparande investeras på kapitalmarknaden.

Förslaget är en del av en större reform av landets välfärdssystem och syftar till att minska trycket på de offentliga finanserna när befolkningen åldras.

Ska fungera som ett komplement

Bakom initiativet står förbundskansler Friedrich Merz, vars regering söker långsiktiga lösningar på de växande kostnaderna för pensioner, sjukvård och äldreomsorg.

En expertkommission har presenterat ett paket med reformer som regeringen vill genomföra redan under året, skriver Financial Times.

Kärnan i förslaget är att två procent av löntagarnas inkomster ska avsättas till individuella pensionskonton som förvaltas centralt och investeras i finansiella tillgångar.

Tanken är att komplettera dagens system, som i huvudsak bygger på att dagens arbetstagare finansierar dagens pensionärer.

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