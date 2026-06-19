En ekonomisk buffert är skön att ha när bilen går sönder eller inkomsten plötsligt försvinner. Men hur mycket är egentligen lagom, och när börjar pengarna på sparkontot i stället att kosta dig?
18 miljarder rinner ut varje år – så mycket bör du ha på sparkontot
Finansinspektionen (FI) rekommenderar en buffert som motsvarar två till tre månaders nödvändiga utgifter. För ett hushåll med en genomsnittlig månadsinkomst på runt 36 000 kronor landar det på ungefär 70 000 till 100 000 kronor.
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Pengarna bör ligga lättillgängliga på ett konto med insättningsgarant. , Det säger myndighetens konsumentskyddsekonom Moa Langemark, till Börskollen. Hon betonar att bufferten ska prioriteras före allt långsiktigt sparande.
Varannan svensk saknar buffert
Verkligheten ser dock annorlunda ut för många. FI:s stora kartläggning av svenskarnas sparande visar att varannan konsument har mindre än 10 000 kronor i buffertsparande på ett sparkonto, och att bara 3 av 10 har 50 000 kronor eller mer tillgängligt.
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Stora delar av befolkningen står alltså utan den krockkudde som behövs vid sjukskrivning, arbetslöshet eller oväntade utgifter.
När pengarna börjar kosta
Men problemet finns även i andra änden.
Den som har byggt upp en buffert riskerar att låta pengarna ligga kvar för länge, och på fel ställe. Enligt SCB hade svenska hushåll 2 078 miljarder kronor på sparkonton utan bindningstid i mars 2025, varav 61 procent låg kvar hos storbankerna.
Det är där räntan ofta är som lägst.
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Prislappen för passiviteten är hög. I en genomgång av Compricers visar det sig att storbankernas räntor i snitt ligger två procentenheter lägre än nischbankernas, vilket kostar hushållen närmare 18 miljarder kronor per år efter skatt.
Snitträntan på svenska sparkonton hade dessutom fallit till 0,47 procent i mars 2026 enligt SCB, medan storbankerna ofta erbjuder noll eller strax över. Med en inflation som överstiger den nivån tappar pengarna realt i värde för varje år de står stilla.
Bankerna tjänar på passiviteten
Samtidigt gör bankerna rekordvinster på just den billiga finansieringen.
De fyra storbankerna inklusive Nordea väntas enligt Börskollen dela ut omkring 126 miljarder kronor under 2026, efter ett samlat rörelseresultat på 177 miljarder för 2025.
Säkra bufferten först
Tumregeln blir därför tudelad, säkra först en buffert på två till tre månadslöner på ett räntebärande konto med insättningsgaranti.
Allt därutöver, pengar du inte behöver på flera års sikt, gör sannolikt bättre nytta i ett bredare sparande, eftersom risken annars är att inflationen äter upp avkastningen.