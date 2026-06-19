18 miljarder rinner ut varje år – så mycket bör du ha på sparkontot

När pengarna börjar kosta

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Men problemet finns även i andra änden.

Den som har byggt upp en buffert riskerar att låta pengarna ligga kvar för länge, och på fel ställe. Enligt SCB hade svenska hushåll 2 078 miljarder kronor på sparkonton utan bindningstid i mars 2025, varav 61 procent låg kvar hos storbankerna.

Det är där räntan ofta är som lägst.

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Prislappen för passiviteten är hög. I en genomgång av Compricers visar det sig att storbankernas räntor i snitt ligger två procentenheter lägre än nischbankernas, vilket kostar hushållen närmare 18 miljarder kronor per år efter skatt.

Snitträntan på svenska sparkonton hade dessutom fallit till 0,47 procent i mars 2026 enligt SCB, medan storbankerna ofta erbjuder noll eller strax över. Med en inflation som överstiger den nivån tappar pengarna realt i värde för varje år de står stilla.

Bankerna tjänar på passiviteten

Samtidigt gör bankerna rekordvinster på just den billiga finansieringen.

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De fyra storbankerna inklusive Nordea väntas enligt Börskollen dela ut omkring 126 miljarder kronor under 2026, efter ett samlat rörelseresultat på 177 miljarder för 2025.

Säkra bufferten först

Tumregeln blir därför tudelad, säkra först en buffert på två till tre månadslöner på ett räntebärande konto med insättningsgaranti.

Allt därutöver, pengar du inte behöver på flera års sikt, gör sannolikt bättre nytta i ett bredare sparande, eftersom risken annars är att inflationen äter upp avkastningen.