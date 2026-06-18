Svenskarna sparar som aldrig förr

Under kvartalet uppgick hushållens likvida sparande till 81 miljarder kronor, en ökning med 28 miljarder jämfört med motsvarande kvartal 2025, enligt SCB.

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Det likvida sparandet beräknas som skillnaden mellan hushållens sparande i likvida tillgångar, som under perioden uppgick till 115 miljarder kronor, och de lån som samtidigt togs upp, vilka ökade med 34 miljarder.

Tillbaka till börsen

En stor del av ökningen förklaras av att hushållen vände tillbaka till börsen. Under kvartalet nettoköpte svenska hushåll fonder för 25 miljarder kronor, en ökning med 27 miljarder jämfört med ett år tidigare.

Nettoköpen av noterade aktier landade på 10 miljarder kronor, vilket var 14 miljarder mer än under första kvartalet 2025. Därutöver gjorde hushållen nettoinsättningar på bankkonton för 20 miljarder kronor.