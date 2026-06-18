De svenska hushållen sparade betydligt mer under det första kvartalet 2026 än ett år tidigare, samtidigt som lånetillväxten fortsatte att öka. Det visar nya siffror från SCB.
Svenskarna sparar som aldrig förr
Under kvartalet uppgick hushållens likvida sparande till 81 miljarder kronor, en ökning med 28 miljarder jämfört med motsvarande kvartal 2025, enligt SCB.
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Det likvida sparandet beräknas som skillnaden mellan hushållens sparande i likvida tillgångar, som under perioden uppgick till 115 miljarder kronor, och de lån som samtidigt togs upp, vilka ökade med 34 miljarder.
Tillbaka till börsen
En stor del av ökningen förklaras av att hushållen vände tillbaka till börsen. Under kvartalet nettoköpte svenska hushåll fonder för 25 miljarder kronor, en ökning med 27 miljarder jämfört med ett år tidigare.
Nettoköpen av noterade aktier landade på 10 miljarder kronor, vilket var 14 miljarder mer än under första kvartalet 2025. Därutöver gjorde hushållen nettoinsättningar på bankkonton för 20 miljarder kronor.
Lånen ökar
Samtidigt fortsatte hushållens lånetillväxt att stiga. Nettoupptagningen av lån, nya lån minus amorteringar, uppgick till 34 miljarder kronor, en ökning med 4 miljarder jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
Det är framför allt lån med säkerhet som bidrar till ökningen. Den årliga tillväxttakten för hushållens totala lån steg till 2,9 procent, jämfört med 2,7 procent kvartalet innan.
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Första kvartalet 2026 var också den första period då avdragsrätten för lån utan säkerhet helt har avskaffats.
”Hittills syns inga tecken på att hushållen har förändrat sitt beteende till följd av den nya regeln”, säger Emil Jansson, nationalekonom på SCB i en kommentar.
Underskott i statens finanser
Statens finanser fortsatte däremot att visa underskott.
Det finansiella sparandet var negativt och uppgick till minus 39 miljarder kronor under kvartalet, då skulderna ökade med 42 miljarder samtidigt som tillgångarna steg med endast 3 miljarder.
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Sparandet förbättrades dock med fyra miljarder jämfört med första kvartalet 2025.
För helåret 2025 hade staten ett negativt finansiellt sparande motsvarande 1,2 procent av BNP, vilket kan jämföras med EU-genomsnittets minus 2,8 procent, enligt Eurostat.