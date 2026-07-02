Fiske har varit den dominerande industrin på Falklandsöarna sedan urminnes tider. Men det kan nu förändras.
Ögruppen har 3 500 invånare – nu kommer oljepengarna
Falklandsöarna är mest känt internationellt för att vara skådeplatsen för kriget mellan Argentina och England på 1980-talet.
Men för några år sedan hittade man olja, något som väntas ge det brittiska territoriet ett kraftigt ekonomiskt lyft.
Men projektet har åter väckt liv i den långvariga konflikten med Argentina, rapporterar Financial Times.
Kan tredubbla ekonomin på öarna
Byggarbetet har nu inletts för att utveckla oljefältet Sea Lion, omkring 220 kilometer norr om ögruppen.
Den första produktionen väntas inledas i mars 2028 och därefter successivt öka till omkring 50 000 fat om dagen år 2032.
Trots att projektet är litet jämfört med många andra havsbaserade oljeutvinningar bedöms det kunna tredubbla Falklandsöarnas nuvarande BNP.
De väntade skatteintäkterna och royaltybetalningarna väntas ge territoriet betydligt större ekonomiska resurser och finansiera investeringar i bland annat elförsörjning, hamnar och annan infrastruktur.
Projektet drivs av israeliska Navitas Petroleum och brittiska Rockhopper Exploration.
Läs mer: Milei skulle göra upp med korruptionen – nu hopar sig skandalerna. Realtid
Gillas inte av Milei
Tidigare försök att utveckla samma oljefält stoppades efter oljeprisfallen 2014 och 2020, samtidigt som den politiska konflikten mellan Storbritannien och Argentina gjort flera stora energibolag ovilliga att engagera sig.
Argentina, som gör anspråk på Falklandsöarna och utkämpade krig mot Storbritannien om ögruppen 1982, har fördömt projektet.
President Javier Milei har beskrivit oljeutvinningen som ett ensidigt försök att exploatera naturresurser som enligt Argentina tillhör landet och har lovat diplomatiska åtgärder för att stoppa utvecklingen.
På Falklandsöarna diskuteras samtidigt hur de framtida oljeintäkterna ska förvaltas.
Läs mer: Fattiga landet med världens snabbaste tillväxt. Realtid
Kan bli en Norge-variant
Ett alternativ är att inrätta en statlig investeringsfond efter förebild från andra råvaruproducerande länder, som Norge, för att säkra långsiktiga inkomster även efter att oljeproduktionen minskat.
Projektets lönsamhet är fortfarande beroende av oljepriset och risken för kostnadsökningar, men bolaget bedömer att produktionen kan bli lönsam även vid betydligt lägre oljepriser än dagens nivåer.
Utbyggnaden väntas också innebära ett ekonomiskt uppsving för öarnas huvudstad Stanley. Omkring 230 personer beräknas flytta till ögruppen under projektets första år och flera hundra arbetstillfällen väntas skapas, både på land och till havs.
Läs mer: Jättestäderna har vuxit snabbt – nu når de en vändpunkt. Realtid