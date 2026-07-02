Ögruppen har 3 500 invånare – nu kommer oljepengarna

Falklandsöarna är mest känt internationellt för att vara skådeplatsen för kriget mellan Argentina och England på 1980-talet.

Men för några år sedan hittade man olja, något som väntas ge det brittiska territoriet ett kraftigt ekonomiskt lyft.

Men projektet har åter väckt liv i den långvariga konflikten med Argentina, rapporterar Financial Times.

Kan tredubbla ekonomin på öarna

Byggarbetet har nu inletts för att utveckla oljefältet Sea Lion, omkring 220 kilometer norr om ögruppen.

Den första produktionen väntas inledas i mars 2028 och därefter successivt öka till omkring 50 000 fat om dagen år 2032.

Trots att projektet är litet jämfört med många andra havsbaserade oljeutvinningar bedöms det kunna tredubbla Falklandsöarnas nuvarande BNP.

De väntade skatteintäkterna och royaltybetalningarna väntas ge territoriet betydligt större ekonomiska resurser och finansiera investeringar i bland annat elförsörjning, hamnar och annan infrastruktur.

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Projektet drivs av israeliska Navitas Petroleum och brittiska Rockhopper Exploration.

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