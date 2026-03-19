Hushållen sparar allt mindre – lånar allt mer

Det likvida sparandet landade på 34 miljarder kronor under kvartalet, en minskning med 10 miljarder kronor jämfört med fjärde kvartalet 2024, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Bakom nedgången ligger framför allt en kraftig ökning av hushållens lån, som steg med 41 miljarder kronor under perioden, 14 miljarder mer än motsvarande kvartal föregående år.

Blancolån har ökat

Det är främst lån med säkerhet som driver ökningen, men även blancolån har vuxit. Den årliga tillväxttakten för hushållens totala lån steg till 2,7 procent, upp från 2,5 procent kvartalet innan.

”Vi ser att hushållens låneökning åter har tagit fart under de senaste kvartalen. Det blir nu intressant att följa hur de nya reglerna för ränteavdrag påverkar utvecklingen”, säger Emil Jansson, nationalekonom på SCB i en kommentar.

Från och med inkomståret 2026 slopas ränteavdraget helt för blancolån, medan avdrag för lån med säkerhet kvarstår. Redan för inkomståret 2025 är bara hälften av ränteutgifterna för blancolån avdragsgilla.

ANNONS

På tillgångssidan nettoköpte hushållen fonder för 21 miljarder kronor, en ökning med 3 miljarder jämfört med året innan.

Nettoköpen av noterade aktier föll dock till 1 miljard kronor, en minskning med 4 miljarder. Hushållen gjorde dessutom nettouttag från bankkonton på 3 miljarder kronor.