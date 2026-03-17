Nu är det dags att läsa på om årets avdrag i deklarationen

Ränteavdrag

För bolån och andra lån med säkerhet är avdraget 30 procent av räntekostnaderna upp till 100 000 kronor. Om kostnaderna överstiger den summan gäller 21 procent.

Nytt för årets deklaration är att ränteavdraget för lån utan säkerhet, så kallade blancolån, har halverats – från 30 till 15 procent. För inkomståret 2026 försvinner det helt.

Rut och rot

Den som har använt sig av hantverkstjänster eller hushållsnära tjänster kan ha rätt till rot- och rutavdrag. Som högst är avdraget 75 000 kronor och av det får rotavdraget vara högst 50 000 kronor.

Under 2025 höjdes rotavdraget tillfälligt från 30 procent av arbetskostnaden till 50 procent under perioden 12 maj till 31 december.

Avdrag för resor till och från jobbet

Resor till och från jobbet kan bli föremål för avdrag. Men resan behöver då vara minst fem kilometer enkel väg och dessutom måste tidsbesparingen att ta exempelvis bilen i stället för kollektivtrafiken vara minst två timmar per dag.

Man får göra avdrag för den del av resekostnaderna som överstiger 11 000 kronor. För inkomståret 2026 höjs beloppet till 15 000 kronor.

Uthyrning av bostad

Hyr du ut din bostad kan du få göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor. Utöver schablonavdraget finns det ytterligare avdrag att göra, men det beror på vilken typ av bostad man hyr ut. För exempelvis småhus kan man göra avdrag på hyresintäkten på 20 procent.

Beloppet som blir kvar efter avdragen räknas som överskott och ska beskattas med 30 procent.

Gåva

Har du skänkt pengar till en ideell verksamhet kan du få en skattereduktion. Mottagaren av pengarna måste däremot vara godkänd av Skatteverket, du måste ha gett minst 200 kronor vid ett och samma tillfälle och du måste ha skänkt minst 2 000 kronor under året (till en eller flera mottagare).

Gåvan ska vara ”avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning”, står det på Skatteverkets sajt.