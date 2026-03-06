En historisk förmögenhetsöverföring väntar i Sverige och övriga västvärlden. Enligt experter håller arv på att bli nästan lika avgörande som arbete för ekonomisk framgång. En utveckling som hotar både meritokratin och samhällssammanhållningen.
Arv blir viktigare än lön – ny ekonomisk era tar form
Hårt arbete har länge varit den självklara vägen till ekonomisk trygghet.
Men nu pekar allt fler tecken mot att spelreglerna håller på att förändras i grunden.
Missa inte: Lön är passé – nu är det arv som gäller – Dagens PS.
I de rika länderna kommer omkring 6 biljoner dollar att ärvas i år, motsvarande cirka 10 procent av BNP. jämfört med omkring 5 procent i mitten av 1900-talet, rapporterar The Economist.
I Sverige står vi inför den största privata förmögenhetsöverföringen i modern tid. Under de kommande två decennierna väntas bostadsförmögenheter värda nära 2 000 miljarder kronor överföras från 40-talistgenerationen till nästa generation. Det enligt en ny rapport från Mäklarsamfundet.
”Det här är en mycket stor strukturell förändring som kommer att prägla småhusmarknaden länge”, konstaterar Mäklarsamfundets vd Oskar Öholm, i en kommentar.
Bostadsmarknaden symboliserar klyftan
För många unga har bostadsmarknaden blivit den tydligaste symbolen för hur arv ersatt lön som väg till ekonomisk trygghet.
I Stockholm har tre av fyra unga för låg inkomst för att ens kunna köpa en lägenhet på 29 kvadratmeter.
Läs även: Svenskarna rikare än någonsin – aktier snart ikapp fastigheter. Dagens PS
För att köpa en bostadsrätt i huvudstaden krävs uppemot 20–30 års sparande – jämfört med bara 2–3 år för tidigare generationer.
Samma mönster syns internationellt. I Storbritannien väntas en av tre personer födda på 1980-talet ärva mer än tio års genomsnittlig inkomst, medan en femtedel av dagens 35- till 45-åringar kan förvänta sig ett arv på mindre än 10 000 pund.
Arvet förstärker ojämlikheten
En central slutsats i Mäklarsamfundets rapport är att arvsvågen är bred men långt ifrån jämnt fördelad.
Ungefär en fjärdedel av alla svenskar mellan 30 och 64 år bedöms vara arvtagare till 40-talisternas bostadskapital.
Missa inte: Här går åtta av tio till jobbet – trots sjukdom. Dagens PS
Men de som faktiskt ärver har i regel redan högre inkomster och bor i ägt boende.
”Kapitalet tillfaller i stor utsträckning hushåll som redan har en stark ekonomisk position, vilket riskerar att förstärka skillnader mellan hushåll”, står det i rapporten.
Farligt för kapitalismen
Utvecklingen oroar ekonomer.
The Economist varnar för att en ny ”arvtagarklass” skapas som saknar incitament att arbeta eller innovera, samtidigt som en underklass av icke-arvtagare blir alltmer missnöjd.
Läs även: Så mycket förlorar dina anhöriga om du dör i förtid. Dagens PS
När unga ser att systemet är riggat mot dem undergrävs stödet för etablerade politiska partier.
Tidningen menar att den viktigaste åtgärden för att återställa kopplingen mellan arbete och välstånd är att bygga fler bostäder på rätt platser. Även årliga fastighetsskatter och åtgärder som stärker den ekonomiska tillväxten lyfts fram som möjliga lösningar.
Den största toppen i den svenska kapitalöverföringen väntas inträffa runt 2036, då uppskattningsvis 93 miljarder kronor kan skiftas i arv under ett enskilt år.