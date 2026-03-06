Arv blir viktigare än lön – ny ekonomisk era tar form

Hårt arbete har länge varit den självklara vägen till ekonomisk trygghet.

Men nu pekar allt fler tecken mot att spelreglerna håller på att förändras i grunden.

I de rika länderna kommer omkring 6 biljoner dollar att ärvas i år, motsvarande cirka 10 procent av BNP. jämfört med omkring 5 procent i mitten av 1900-talet, rapporterar The Economist.

I Sverige står vi inför den största privata förmögenhetsöverföringen i modern tid. Under de kommande två decennierna väntas bostadsförmögenheter värda nära 2 000 miljarder kronor överföras från 40-talistgenerationen till nästa generation. Det enligt en ny rapport från Mäklarsamfundet.

”Det här är en mycket stor strukturell förändring som kommer att prägla småhusmarknaden länge”, konstaterar Mäklarsamfundets vd Oskar Öholm, i en kommentar.

Bostadsmarknaden symboliserar klyftan

För många unga har bostadsmarknaden blivit den tydligaste symbolen för hur arv ersatt lön som väg till ekonomisk trygghet.

I Stockholm har tre av fyra unga för låg inkomst för att ens kunna köpa en lägenhet på 29 kvadratmeter.

För att köpa en bostadsrätt i huvudstaden krävs uppemot 20–30 års sparande – jämfört med bara 2–3 år för tidigare generationer.

Samma mönster syns internationellt. I Storbritannien väntas en av tre personer födda på 1980-talet ärva mer än tio års genomsnittlig inkomst, medan en femtedel av dagens 35- till 45-åringar kan förvänta sig ett arv på mindre än 10 000 pund.