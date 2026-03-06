Hushållens nettoförmögenhet når nära 25 400 miljarder kronor, medan aktietillgångarna för första gången närmar sig fastigheternas storlek.
Svenskarna rikare än någonsin – aktier snart ikapp fastigheter
De svenska hushållens förmögenhet fortsätter att växa och nådde en ny rekordnivå vid utgången av fjärde kvartalet 2025.
Enligt SEB:s senaste sparbarometer uppgick hushållens samlade tillgångar till 30 856 miljarder kronor, en ökning med 407 miljarder under kvartalet. Nettoförmögenheten steg till nära 25 400 miljarder kronor.
Missa inte: Ny aktieanalys: Banken tror på mer än dubblad kurs i Mips. Realtid
Det var framför allt den starka börsutvecklingen som drev förmögenhetstillväxten. Aktietillgångarna ökade med 403 miljarder kronor under kvartalet, medan fastighetstillgångarna minskade något till följd av en fortsatt dämpad bostadsmarknad.
Världsbörsen växte med 22 procent under 2025 och den svenska börsen steg med 8 procent.
Aktier närmar sig fastigheter
En historisk förskjutning är på gång i hushållens förmögenhetssammansättning.
Skillnaden mellan aktie- och fastighetstillgångar är nu den minsta sedan 2002, enligt SEB:s analys. Banken bedömer att aktietillgångarna kan gå om tillgångar i fastigheter redan under 2027.
Läs även: Miljoner européer går miste om pengar – gör du det också? Dagens PS
Utvecklingen förklaras dels av ISK-kontots införande, som gjort aktieinvesteringar mer tillgängliga, dels av att bostadspriserna stått relativt stilla de senaste åren medan börsen utvecklats starkt.
Hushållen försiktiga med lån
Skulderna växte under kvartalet till 5 482 miljarder kronor, men i en måttligare takt än tillgångarna.
Hushållens skuldkvot fortsätter att sjunka och ligger nu på 173 procent av disponibel inkomst, den lägsta nivån på fyra år.
Missa inte: Fem snabba med Avanzas nya investeringsprofil. Realtid
Räntekvoten minskade till 5,5 procent efter Riksbankens räntesänkningar under året.
Trots räntesänkningar är hushållen fortsatt avvaktande på bostadsmarknaden. Många inväntar de nya bolånereglerna som planeras träda i kraft våren 2026, skriver SEB.
Ökat kontosparande vid turbulens
Under vårens börsturbulens, som bland annat präglades av osäkerhet kring handelspolitik, ökade hushållen även sitt kontosparande markant.
Läs även: Därför är 50 procent panka – enkelt att ändra på det. Dagens PS
Det nya kontosparandet var dubbelt så stort som motsvarande kvartal året innan, samtidigt som fondsparandet halverades.
”Hushållen byggde upp ett rekordstort nysparande på konto. Ett tydligt tecken på hushållens anpassningsförmåga”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.