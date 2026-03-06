Svenskarna rikare än någonsin – aktier snart ikapp fastigheter

De svenska hushållens förmögenhet fortsätter att växa och nådde en ny rekordnivå vid utgången av fjärde kvartalet 2025.

Enligt SEB:s senaste sparbarometer uppgick hushållens samlade tillgångar till 30 856 miljarder kronor, en ökning med 407 miljarder under kvartalet. Nettoförmögenheten steg till nära 25 400 miljarder kronor.

Missa inte: Ny aktieanalys: Banken tror på mer än dubblad kurs i Mips. Realtid

Det var framför allt den starka börsutvecklingen som drev förmögenhetstillväxten. Aktietillgångarna ökade med 403 miljarder kronor under kvartalet, medan fastighetstillgångarna minskade något till följd av en fortsatt dämpad bostadsmarknad.

Världsbörsen växte med 22 procent under 2025 och den svenska börsen steg med 8 procent.

Aktier närmar sig fastigheter

En historisk förskjutning är på gång i hushållens förmögenhetssammansättning.

Skillnaden mellan aktie- och fastighetstillgångar är nu den minsta sedan 2002, enligt SEB:s analys. Banken bedömer att aktietillgångarna kan gå om tillgångar i fastigheter redan under 2027.

ANNONS

Läs även: Miljoner européer går miste om pengar – gör du det också? Dagens PS

Utvecklingen förklaras dels av ISK-kontots införande, som gjort aktieinvesteringar mer tillgängliga, dels av att bostadspriserna stått relativt stilla de senaste åren medan börsen utvecklats starkt.