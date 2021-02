Söderberg ger nätmäklarnas hållbarhetsutbud underkänt

Ett fondförsäkringsbolag med grönt betyg hämtar in omfattande information om fondernas hållbarhetsarbete, samt har en tydlig utvärderingsmodell så att hållbarhet kan antas spela en avgörande roll för vilken fond som väljs in. Detta får genomslag i utbudet bestående av en stor andel fonder som uppnår hög hållbarhetsstandard. Bolaget har regelbundna avstämningar med fondförvaltare eller fondbolag för att diskutera hållbarhetsarbetet och förbättringsområden, samt är engagerad och drivande i flera samarbeten på ett sätt som kan antas kräva betydande resurser. Bolaget hjälper också spararen att ta hänsyn till hållbarhet i sitt fondval, genom att till exempel erbjuda hållbarhetsselektering i fondlistan och kommunicerar transparent om vilket hållbarhetsarbetet som bedrivs i fondförsäkringsbolaget.

Ett fondförsäkringsbolag med gult betyg hämtar in omfattande information om fondernas hållbarhetsarbete och har vissa definierade lägstanivåer för vilka fonder som kan tas in på fondplattformen. Bolaget följer upp fondernas hållbarhetsnivå löpande, men i de flesta fallen inte lika systematiserat eller frekvent som ett bolag med grönt betyg. Bolaget bedriver påverkansarbete i viss utsträckning, exempelvis genom att uppmuntra samarbetspartners att skriva under PRI eller rapportera enligt Hållbarhetsprofilen, och deltar i ett flertal branschsamarbeten för hållbara investeringar. Bolaget erbjuder också spararna möjlighet till hållbarhetsselektering, samt information om hållbarhetsarbetet i fondförsäkringen. Utbudets hållbarhetsnivå är lägre relativt ett bolag med grönt betyg.

Ett fondförsäkringsbolag med rött betyg har inga eller väldigt låga hållbarhetskrav för att ta in fonder på fondplattformen. Bolaget saknar en strukturerad process för att följa upp fondernas hållbarhetsnivå och bedriver inget proaktivt påverkansarbete i någon betydande omfattning. Bolaget kan vara bra på att presentera hållbarhetsinformation på fondlistan men kommunicerar sällan om sitt eget hållbarhetsarbete. Jämfört med andra fondförsäkringsbolag erbjuder ett rött bolag inte heller det mest hållbara fondutbudet relativt totalt utbud. Hållbara fonder avser nischade miljöfonder, eko-märkta fonder, gröna obligationer och fonder med högt hållbarhetsbetyg enligt Söderberg & Partners hållbarhetsanalys av fonder.