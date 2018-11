SEB och Mannheimer kopplas in vid Saab:s miljardemission

SEB och Mannheimer kopplas in vid Saab:s miljardemission

Emission Styrelsen i försvars- och säkerhetsföretaget Saab beslutade under måndagen att genomföra en nyemission på 6.006 miljoner kronor med företrädesrätt för Saabs aktieägare, vilket är i linje med bolagets tidigare aviserade planer. Detta framgår av ett pressmeddelande. Syftet är att stödja bolagets fortsatta tillväxtresa och ge Saab ökad möjlighet att konkurrera om nya stora ordrar. Teckningskursen är 225 kronor och att man för varje befintlig aktie får en teckningsrätt och att fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie. Aktieägarna Investor, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Första AP-fonden, AFA Försäkring och Gladiator har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar av nyemissionen. Därutöver har aktieägare representerande sammanlagt 7,8 procent av aktierna och 6,7 procent av rösterna i Saab meddelat att de avser att teckna sina respektive pro rata-andelar. Totalt är således aktieägare representerande 54,4 procent av aktierna och 60,7 procent av rösterna positiva till emissionen. SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling är legal rådgivare avseende företrädesemissionen. Emissionskostnaderna framgår inte av pressmeddelandet.

Société Générale tvingas betala miljarder till USA

Bank Den franska storbanken Société Générale tvingas efter en förlikning med amerikanska myndigheter betala 1,34 miljarder dollar i böter, enligt Ritzau Finans. Société Générale har brutit mot anerikanska sanktioner mot Iran, Sudan och Kuba under perioden 2003 till 2013 då banken genomförde mer än 2600 transaktioner till ett värde om 8,3 miljarder dollar i strid mot den amerikanska lagen.

Morgan Stanley får ny Europa-chef

Bank Morgan Stanley har utsett en ny chef för affärsområdet Private Equity i Europa, enligt Fnlondon.com. Massimiliano Ruggieri, som i dag är chef för Investment Banking i Italien, har blivit befordrad att leda PE-teamet i Europa, Mellanöstern och Afrika. Han eftreträder Kamal Jabre som lämnade banken i maj 2017.

Kuppen mot May ser ut att misslyckas

Brexit Planerna på att avsätta premiärminister Theresa May genom en misstroenderöstning ser ut att misslyckas, enligt Bloomberg. Det skulle krävas 48 Tory-ledamöter som ställer sig bakom kravet för att en votering skulle utlösas. Kuppmakarna har inte lyckats samla in det nödvändiga antalet, enligt Bloomberg som har talat med en källa.

May står fast vid framförhandlat avtal

Brexit Theresa May upprepade på måndagen att hon står fast vid det framförhandlade brexitavtalet och ska gå vidare med detta, enligt Nyhetsbyrån Direkt. Vid ett event hos det brittiska industriförbundet CBI, sade hon bland annat att Europa alltid kommer att vara deras närmaste varumarknad, och det är därför avgörande att säkra fritt flöde över gränserna, bland annat för fordonsindustrin. May sade också att hon hoppas att varje form av övergångsperiod kommer att vara slut innan britternas nästa val under 2022.

Tech-sektorn ledde till breda fall på Wall Street

Börs S&500 stängde ned 1,7 procent medan Nasdaq backade 3 procent. Tech-sektorn ledde fallen på Wall Street i går, enligt Omni Ekonomi. Apple föll 4 procent och samtliga Faang-aktier har nu backat över 20 procent från toppnivåerna och har gått in i björnmarknad.

Larmsignaler om inbromsning i svensk ekonomi

Ekonomi Flera svenska storbanker tror att fem års tillväxt kan vara över. SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist pekar på att hushållen håller hårdare i plånboken. En bidragande faktor är att Riksbanken planerar att höja räntan någon gång under de kommande månaderna. Under måndagen visade även siffror att bostadsbyggandet mellan januari och september föll 15 procent jämfört med samma period i fjol. Hushållens konsumtion föll även överraskande under sommaren och en bit in på hösten., enligt Svd. AB Volvos ordförande Carl Henric Svanberg uppger även för DI att den senaste tidens börsoro ger en föraning om att en lågkonjunktur ligger runt hörnet.

Ny skyskrapa i Storbritanniens finanskvarter

Finans Londons finanskvarter ska få ännu en skyskrapa efter Gurkan, Rivjärnet och Walkie-talkien - Tulpanen, enligt Affärsvärlden som hänvisar till BBC. Den nya skrapan ska bli högre än de andra i området. Tulpanen (Tulip) ska bli 305 meter hög och därmed bara en meter kortare än Storbritanniens högsta byggnad, "Skärvan" (The shard), som ligger i Southwark söder om London bridge. Enligt planerna ska Tulpanen bland annat ha rörliga utvändiga transparenta kapslar, som används för att forsla besökare in i fastigheten. Till skillnad från områdets andra skyskrapor ska byggnaden inte innehålla kontor, utan vara en ren besöksattraktion. Om Bury Street Properties får de nödvändiga tillstånden påbörjas konstruktionen av Tulpanen år 2020, med planerat färdigställande fem år senare.