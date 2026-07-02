Varningen: Underskatta inte ett USA i kris

USA går in i firandet av landets 250-årsjubileum präglat av djupa politiska motsättningar och växande tvivel om landets framtid.

Det har fått en del att sätta frågetecken framför USA:s så omryktade styrka som land.

Men det är i så fall ett tankefel, menar tidskriften The Economist, som menar att man inte bör underskatta landet.

Brukar kunna återhämta sig

USA:s historia beskrivs ofta som en ständig pendel mellan framgång och kris.

Trots inbördeskrig, ekonomiska skandaler och sociala konflikter har landet gång på gång återhämtat sig och stärkt sin position i världen.

I dag pekar mycket på att den politiska polariseringen har fördjupats. Kompromisser har blivit allt ovanligare och makten har i högre grad koncentrerats till Vita huset.

Samtidigt beskrivs utvecklingen inom rättsväsendet och ökade befogenheter för presidentämbetet som förändringar som riskerar att rubba den maktdelning som länge varit en grundpelare i det amerikanska statsskicket.

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