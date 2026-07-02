Under det senaste århundradet har USA varit en stormakt att räkna med. Nu har man nya utmaningar att ta itu med.
Varningen: Underskatta inte ett USA i kris
USA går in i firandet av landets 250-årsjubileum präglat av djupa politiska motsättningar och växande tvivel om landets framtid.
Det har fått en del att sätta frågetecken framför USA:s så omryktade styrka som land.
Men det är i så fall ett tankefel, menar tidskriften The Economist, som menar att man inte bör underskatta landet.
Brukar kunna återhämta sig
USA:s historia beskrivs ofta som en ständig pendel mellan framgång och kris.
Trots inbördeskrig, ekonomiska skandaler och sociala konflikter har landet gång på gång återhämtat sig och stärkt sin position i världen.
I dag pekar mycket på att den politiska polariseringen har fördjupats. Kompromisser har blivit allt ovanligare och makten har i högre grad koncentrerats till Vita huset.
Samtidigt beskrivs utvecklingen inom rättsväsendet och ökade befogenheter för presidentämbetet som förändringar som riskerar att rubba den maktdelning som länge varit en grundpelare i det amerikanska statsskicket.
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Vill förändra invandringspolitiken
Invandringspolitiken är ett annat område där landet förändras. Delar av Maga-rörelsen vill kraftigt begränsa även den lagliga invandringen.
Att prioritera personer vars familjer bott i landet i generationer markerar ett tydligt avsteg från den traditionella bilden av USA – den av ett invandrarland där människor oavsett bakgrund kan bli en del av nationen.
Även utrikespolitiken har förändrats. USA håller på att överge delar av den världsordning som landet var med och byggde upp efter andra världskriget.
Handel används allt oftare som ett verktyg för att utöva påtryckningar och relationerna med allierade präglas i högre grad av krav än av gemensamma värderingar.
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Är ledande inom AI
Trots detta är bilden av ett USA i nedgång missvisande. Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens lyfts fram som ett exempel på landets fortsatta innovationskraft.
Amerikanska teknikföretag investerar hundratals miljarder dollar för att säkra ett teknologiskt övertag, något som på sikt kan stärka både ekonomin och den militära kapaciteten.
Historien visar också att USA flera gånger har vänt kriser till förnyelse, och att landets rastlöshet ofta har blivit drivkraften bakom nästa period av utveckling, är The Economists slutsats.
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