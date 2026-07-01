Nikes motvind fortsätter – försäljningen rasar i Kina

Nike har haft en tuff period bakom sig, och den ser inte ut att avta märkbart.

Sportjätten fortsätter nämligen att tappa försäljning, även om utvecklingen blev något bättre än marknaden hade väntat sig.

Särskilt den kinesiska marknaden fortsätter att tynga Nike.

Tuffast i Kina

Under det fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår minskade omsättningen med 1 procent till 10,97 miljarder dollar. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 10,85 miljarder dollar.

Den största motvinden kom från Kina, där försäljningen föll med 12 procent jämfört med samma period i fjol, skriver Wall Street Journal.

Däremot ökade försäljningen med 3 procent i Nordamerika och med 1 procent i Asien och Latinamerika. I Europa, Mellanöstern och Afrika sjönk försäljningen med 1 procent.