Under decennier var Nike en av de självklara ledarna i den globala sportbranschen. Men nu går det betydligt trögare.
Nikes motvind fortsätter – försäljningen rasar i Kina
Nike har haft en tuff period bakom sig, och den ser inte ut att avta märkbart.
Sportjätten fortsätter nämligen att tappa försäljning, även om utvecklingen blev något bättre än marknaden hade väntat sig.
Särskilt den kinesiska marknaden fortsätter att tynga Nike.
Tuffast i Kina
Under det fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår minskade omsättningen med 1 procent till 10,97 miljarder dollar. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 10,85 miljarder dollar.
Den största motvinden kom från Kina, där försäljningen föll med 12 procent jämfört med samma period i fjol, skriver Wall Street Journal.
Däremot ökade försäljningen med 3 procent i Nordamerika och med 1 procent i Asien och Latinamerika. I Europa, Mellanöstern och Afrika sjönk försäljningen med 1 procent.
Försöker förändra företaget
Resultatet stärktes av en engångseffekt kopplad till väntade återbetalningar av tullar, vilket bidrog med 52 cent per aktie.
Nike befinner sig sedan 2024 i ett omfattande förändringsarbete under vd Elliott Hill, som återvände till bolaget efter flera år utanför företaget.
Enligt bolaget syns framsteg inom bland annat löparsegmentet, grossistverksamheten och den nordamerikanska marknaden.
Jobbigt affärsklimat
Samtidigt beskriver Nike affärsklimatet som allt mer utmanande.
Bolaget pekar på fortsatt pressad efterfrågan och lyfter särskilt fram svagheten i Kina, men även utvecklingen för varumärket Converse och sportmodeverksamheten som utmaningar.
Förra veckan meddelade Nike också att bolaget rekryterat en ny finanschef. David Denton, som närmast kommer från läkemedelsbolaget Pfizer, tillträder posten i mitten av augusti.
Trots att både omsättning och vinst överträffade analytikernas prognoser föll Nike-aktien med över 7 procent i efterhandeln.
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