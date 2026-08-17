Kina tar vägen över Arktis: Kan halvera seglingstiden till Europa

Flaskhalsar vid Suez och Röda havet

Här finns dock en viktig nyansering. De stora containerrutterna mellan Kina och Europa via Suezkanalen går normalt inte alls genom Hormuzsundet.

Sundet är i första hand avgörande för olje- och LNG-export från Persiska viken, medan det för containertrafik är flaskhalsarna vid Bab el-Mandeb, Röda havet och Suez som är centrala. Det är alltså framför allt dessa rutter, inte Hormuz, som Arktisrutten faktiskt konkurrerar med.

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Stort intresse i Asien

Vad betyder detta för världshandeln? Flera länder, däribland Japan, Sydkorea och Indien, har visat intresse för att skicka gods via NSR, men det är Kina som först etablerat reguljär trafik.

En annan viktig faktor är att vägen via Arktis kontrolleras av Ryssland. Närmare bestämt av en myndighet under den ryska statliga kärnenergijätten Rosatom. Vägen är indelad i 28 sektorer där tillstånd krävs för varje passage.

Komplicerade räddningsinsatser

Internationella sanktioner mot Ryssland riskerar att komplicera räddningsinsatser om ett fartyg råkar i nöd, enligt försäkringsbolaget Allianz Commercials sjösäkerhetsrapport för 2026.

I dagsläget domineras trafiken på rutten till stor del av Rysslands ”skuggflotta”. Tankfartyg som ofta saknar försäkring och korrekt tillsyn. Det är en annan faktor som kan få betydelse om flera länder vill börja segla där.

Arktis kan omforma världshandeln

Blir det kommersiellt lönsamt i stor skala kan rutten på sikt omforma delar av världshandeln och minska beroendet av traditionella flaskhalsar som Suez och Malackasundet.

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Detta gäller dock bara om vare sig Rysslandsberoendet eller isförhållandena visar sig vara för stora hinder. Både i Kina och Europa är intresset stort kring vad framtiden kommer att visa kring båda faktorerna.