Det är tufft i branschen för förnybar energi just nu. Solparksbyggaren PV Installation Services går i konkurs efter att skulderna blivit för stora.
Harald Mix-ägt solparksbolag går i konkurs
Harald Mix riskkapitalbolag Altor är största ägare i Svea Solar.
Nu har ett helägt dotterbolag till solenergibolaget ansökt om konkurs.
Det sker samtidigt som en annan del av den svenska förnybarsektorn fortsätter att tyngas av stora förluster.
Kan inte betala skulderna
PV Installation Services, som ägs till 100 procent av Svea Solar, lämnade in en konkursansökan till tingsrätten den 10 augusti, skriver Affärsvärlden.
Bolaget uppger att det inte längre kan betala sina skulder och att obeståndet inte är tillfälligt.
Svea Solar ägs till omkring 36 procent av Altor, vilket gör Harald Mix till en central ägare i koncernen.
PV Installation Services hette tidigare Svea Solar Utility Service och har utvecklat och sålt solparker i Sverige.
Enligt bolagets senaste handlingar hade verksamheten levererat 18 solparker med en sammanlagd kapacitet på 60 MWp.
Läs mer: Harald Mix Altor på väg mot miljardaffär. Dagens PS
Moderbolaget drivs vidare
Under 2024 omsatte bolaget omkring 400 miljoner kronor men redovisade samtidigt en förlust på 15 miljoner.
Konkursförvaltare blir Theodor Hanson på Lindskog Malmström Advokatbyrå.
Svea Solar uppger att konkursen inte påverkar moderbolagets ekonomi eller de anställda.
Solparksverksamheten har enligt bolaget säkrat en extern investering och ska lämna Svea Solar-koncernen för att drivas vidare som ett separat bolag.
Det konkursade bolaget beskrivs som en kvarvarande del av verksamheten som inte längre ingår i koncernens strategiska inriktning.
Läs mer: Stegra: Pensionspengarna betalar – Wallenberg bestämmer. Dagens PS
Storförlust för vindkraftsjätte
Samtidigt fortsätter problemen i den svenska vindkraftssektorn.
Önusberget Vind, en del av Markbygdens vindkraftsområde utanför Piteå, redovisade en förlust på 52,5 miljoner euro under 2025, motsvarande omkring 600 miljoner kronor, rapporterar Affärsvärlden.
Det var fjärde året i rad med förlust och den samlade förlusten under perioden uppgår till omkring 1,4 miljarder kronor.
Bolaget hade vid utgången av 2025 skulder på omkring 8,8 miljarder kronor, medan aktiekapitalet uppgick till motsvarande bara omkring 55 000 kronor.
Önusberget tvingades för andra året i rad upprätta en kontrollbalansräkning.
Trots den svaga ekonomin uppger bolaget att det har fått långfristig finansiering med gynnsamma betalningsvillkor. Räntekostnaderna uppgick under 2025 till närmare 300 miljoner kronor.
Läs mer: Nya belägg: Putin försökte skapa kaos i det lilla landet. Dagens PS