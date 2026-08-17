Harald Mix-ägt solparksbolag går i konkurs

Harald Mix riskkapitalbolag Altor är största ägare i Svea Solar.

Nu har ett helägt dotterbolag till solenergibolaget ansökt om konkurs.

Det sker samtidigt som en annan del av den svenska förnybarsektorn fortsätter att tyngas av stora förluster.

Kan inte betala skulderna

PV Installation Services, som ägs till 100 procent av Svea Solar, lämnade in en konkursansökan till tingsrätten den 10 augusti, skriver Affärsvärlden.

Bolaget uppger att det inte längre kan betala sina skulder och att obeståndet inte är tillfälligt.

Svea Solar ägs till omkring 36 procent av Altor, vilket gör Harald Mix till en central ägare i koncernen.

PV Installation Services hette tidigare Svea Solar Utility Service och har utvecklat och sålt solparker i Sverige.

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Enligt bolagets senaste handlingar hade verksamheten levererat 18 solparker med en sammanlagd kapacitet på 60 MWp.

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