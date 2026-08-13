Ukraina genomförde i natt en av sina mest omfattande attacker någonsin mot ryska Svarta havs-hamnen Novorossijsk, Rysslands sista stora flottbas i regionen och en av landets viktigaste exporthamnar. Fyra krigsfartyg skadades och två stora spannmålsterminaler stängdes ner, med potentiella följdverkningar för global matförsörjning.
Kriget kostar Ryssland spannmålsexporten
Ukrainas generalstab och säkerhetstjänst SBU genomförde natten till onsdagen en gemensam operation mot den ryska flottbasen i Novorossijsk, med jetdrivna Palianytsia-drönare, Neptun-missiler och obemannade sjöfarkoster.
President Volodymyr Zelenskyj kallade insatsen ”unik” och uppgav att fartygen Admiral Makarov och Admiral Essen, en stor landstigningsbåt och en korvett träffades och skadades i varierande grad.
Sista ryska fästet
Attacken beskrivs som ett slag mot det som blivit den ryska Svartahavsflottans sista större fäste, Novorossijsk.
Detta efter att flottan tidigare tvingats lämna sin ursprungliga bas i Sevastopol på Krim på grund av upprepade ukrainska attacker.
Två terminaler för spannmål förstörda
Den ekonomiska skadan är minst lika betydelsefull som den militära. Enligt ryska branschkällor sattes två stora spannmålsterminaler ur funktion, och Bloomberg rapporterar att en tredje, KSK-terminalen, också träffades.
En lastbrygga vid United Grain Co:s anläggning rasade samman, och truckurlastningen vid en terminal ägd av Demetra skadades.
Rysslands veteexport kan stänga ner
Ryssland är världens största vetexportör, och merparten av exporten går just via Svarta havs-hamnar som Novorossijsk.
Redan i juli varnade Rysslands stora spannmålslobbyorganisation för att ukrainska attacker skulle kunna stänga ner exporten helt, med risk för högre priser och svält i Afrika och Mellanöstern som följd.
Vattenledningar sprängdes
Attacken slog också mot civil infrastruktur i staden: två stora vattenledningar sprängdes, vilket tvingade myndigheterna att stänga av vattenförsörjningen till stadens drygt 260 000 invånare, och regionen försattes i undantagstillstånd.
Rysslands jordbruksministerium meddelade samma dag att man försöker styra om fraktflöden till hamnar i Östersjön och Kaspiska havet, samt landvägar. Ett tecken på hur akut Moskva ser på avbrottet.
USA bad Ukraina undvika mål
Intressant nog skonades en del av hamnens infrastruktur medvetet. Enligt Financial Times gick Ukraina i slutet av juli med på en amerikansk begäran, framförd av vicepresident JD Vance, att inte träffa infrastrukturen kopplad till Caspian Pipeline Consortium (CPC).
Det är ett företag som delvis ägs av amerikanska Chevron och ExxonMobil och transporterar kazakisk olja. Överenskommelsen gäller så länge tankfartygen inte fraktar rysk last eller omfattas av sanktioner.
Ingenting tydde på att CPC-anläggningen eller tankfartyg som hämtade olja från rörledningen träffades i natt.