Kriget kostar Ryssland spannmålsexporten

Två terminaler för spannmål förstörda

Den ekonomiska skadan är minst lika betydelsefull som den militära. Enligt ryska branschkällor sattes två stora spannmålsterminaler ur funktion, och Bloomberg rapporterar att en tredje, KSK-terminalen, också träffades.

En lastbrygga vid United Grain Co:s anläggning rasade samman, och truckurlastningen vid en terminal ägd av Demetra skadades.

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Rysslands veteexport kan stänga ner

Ryssland är världens största vetexportör, och merparten av exporten går just via Svarta havs-hamnar som Novorossijsk.

Redan i juli varnade Rysslands stora spannmålslobbyorganisation för att ukrainska attacker skulle kunna stänga ner exporten helt, med risk för högre priser och svält i Afrika och Mellanöstern som följd.

Vattenledningar sprängdes

Attacken slog också mot civil infrastruktur i staden: två stora vattenledningar sprängdes, vilket tvingade myndigheterna att stänga av vattenförsörjningen till stadens drygt 260 000 invånare, och regionen försattes i undantagstillstånd.

Rysslands jordbruksministerium meddelade samma dag att man försöker styra om fraktflöden till hamnar i Östersjön och Kaspiska havet, samt landvägar. Ett tecken på hur akut Moskva ser på avbrottet.

USA bad Ukraina undvika mål

Intressant nog skonades en del av hamnens infrastruktur medvetet. Enligt Financial Times gick Ukraina i slutet av juli med på en amerikansk begäran, framförd av vicepresident JD Vance, att inte träffa infrastrukturen kopplad till Caspian Pipeline Consortium (CPC).

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Det är ett företag som delvis ägs av amerikanska Chevron och ExxonMobil och transporterar kazakisk olja. Överenskommelsen gäller så länge tankfartygen inte fraktar rysk last eller omfattas av sanktioner.

Ingenting tydde på att CPC-anläggningen eller tankfartyg som hämtade olja från rörledningen träffades i natt.