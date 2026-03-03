Europas ödesval – kommer Orbán sitta kvar?

För första gången sedan Viktor Orbán återkom till makten 2010 har han en seriös utmanare: Péter Magyar, en tidigare Fidesz-allierad som på kort tid har förvandlat det lilla högerpartiet Tisza till en verklig utmaning mot den styrande eliten.

Tisza klättrat i opinionsundersökningarna från 21 procent i maj 2024 till att nu ligga inom räckhåll för Fidesz, skriver The Economist.

Magyar har fokuserat sin kampanj på att bekämpa det han kallar Orbáns ”politiska träsk” och lovat att bygga ”ett modernt, europeiskt Ungern”.

Oberoende opinionsinstitut ett stabilt försprång för Tisza. Enligt 21 Research Centre leder partiet med 7 procentenheter bland befolkningen i stort och hela 16 procentenheter bland säkra väljare. Regeringsnära institut som Nézőpont mäter dock fortfarande en ledning för Fidesz, med 46 mot 40 procent.

Valsystemet gör det svårt att sia

Den stora osäkerhetsfaktorn är Ungerns valsystem.

Efter valet 2010 genomförde Orbán en reform som ökade andelen enmansvalkretsar, där Fidesz som störst parti gynnas oproportionerligt.

Fidesz tog 2014 närmare 70 procent av parlamentets mandat med bara 45 procent av rösterna. Analytiker bedömer att Tisza kan behöva vinna folkröstningen med minst tre till sex procentenheter för att säkra en majoritet, rapporterar Euronews.