Den 12 april går ungrarna till valurnorna i vad som kan bli landets mest spännande parlamentsval på 20 år. Den här gången kanske det blir förlust för Orbán.
Europas ödesval – kommer Orbán sitta kvar?
För första gången sedan Viktor Orbán återkom till makten 2010 har han en seriös utmanare: Péter Magyar, en tidigare Fidesz-allierad som på kort tid har förvandlat det lilla högerpartiet Tisza till en verklig utmaning mot den styrande eliten.
Tisza klättrat i opinionsundersökningarna från 21 procent i maj 2024 till att nu ligga inom räckhåll för Fidesz, skriver The Economist.
Magyar har fokuserat sin kampanj på att bekämpa det han kallar Orbáns ”politiska träsk” och lovat att bygga ”ett modernt, europeiskt Ungern”.
Missa inte: Europas börser rasar efter Irankrisen – det händer nu. Realtid
Oberoende opinionsinstitut ett stabilt försprång för Tisza. Enligt 21 Research Centre leder partiet med 7 procentenheter bland befolkningen i stort och hela 16 procentenheter bland säkra väljare. Regeringsnära institut som Nézőpont mäter dock fortfarande en ledning för Fidesz, med 46 mot 40 procent.
Valsystemet gör det svårt att sia
Den stora osäkerhetsfaktorn är Ungerns valsystem.
Efter valet 2010 genomförde Orbán en reform som ökade andelen enmansvalkretsar, där Fidesz som störst parti gynnas oproportionerligt.
Läs även: Orbáns valbudskap: Välj mellan mig och Zelenskyj. Dagens PS
Fidesz tog 2014 närmare 70 procent av parlamentets mandat med bara 45 procent av rösterna. Analytiker bedömer att Tisza kan behöva vinna folkröstningen med minst tre till sex procentenheter för att säkra en majoritet, rapporterar Euronews.
Orbán tar sikte på energin
Med fem veckor kvar till valdagen har kampanjen redan blivit intensiv. Orbán har skiftat fokus mot energifrågor, enligt Politico.
Han anklagar Tisza för att i samarbete med EU och Ukraina vilja stänga av Ungern från billig rysk olja, leveranser som han menar hade kunnat skydda landet från de stigande energipriserna till följd av kriget mot Iran.
Missa inte: Budapest får ”skräpstatus” – trots halverade skulder. Realtid
I januari sprängdes Druzhba-ledningen i en drönarattack, och Orbán har sedan dess riktat hård kritik mot Ukrainas president Zelenskyj. Förra månaden lade han in sitt veto mot EU:s finansieringspaket på 90 miljarder euro till Ukraina.
Magyar har svarat genom att föreslå en gemensam inspektion av pipelinen och uppmanat Orbán att åberopa Natos artikel 4 om hotet mot energiinfrastrukturen verkligen är så allvarligt. Tiszas partiprogram innehåller visserligen ett mål om att fasa ut rysk energi, men inte förrän 2035.
AI påverkar valet
En annan oroande aspekt av valrörelsen är den omfattande användningen av AI-genererat innehåll.
Euronews rapporterar att en rad deepfake-videor har spridits på regeringsvänliga sociala medier, och att även oppositionsnära medieplattformar har börjat använda tekniken.
Läs även: Ungern köper billig rysk olja – men folket får inte ta del. Dagens PS
Många videor saknar tydliga varningar om att materialet är artificiellt producerat.
Oavsett utgången står det klart att valet den 12 april kommer att forma Ungerns politiska framtid, och Europas förhållande till Budapest, under lång tid framöver.