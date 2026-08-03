Sommarens rekordbränder och värmeböljor i Frankrike, Spanien och andra delar av Europa har redan kostat mer än 3 miljarder euro i år. Samtidigt varnar Europeiska centralbanken (ECB) för att förstörd natur håller på att bli en risk för hela det finansiella systemet.
Europas bränder: Så många miljarder har de kostat – hittills
Nästan en halv miljon hektar har brunnit under de två första månaderna av brandsäsongen, till en ekonomisk kostnad av 3,1 miljarder euro enbart för de fem värst drabbade euroländerna, däribland Portugal, Grekland och Rumänien.
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Det överstiger EU-kommissionens uppskattning av en genomsnittlig årlig kostnad på 2,5 miljarder euro för hela unionen, rapporterar Financial Times.
Beräkningarna bygger på samma metod som ligger till grund för kommissionens siffror och speglar den så kallade återställningskostnaden – vad det kostar att återföra brända områden till sitt tidigare skick.
Industri och jordbruk under press
I franska Gironde, ett nav för försvars- och rymdindustri, tvingades bolag som motortillverkaren Safran, stridsflygstillverkaren Dassault och rakettillverkaren ArianeGroup pausa produktionen och evakuera personal.
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Enligt Girondes handelskammare har minst 40 000 företag drabbats direkt, varav 19 500 tvingats stänga helt.
Även Bordeaux vinregion och ostronodlingen i Arcachonbukten har påverkats. I Spanien slog bränderna till så nära som fem mil från Madrid, med förstörda hem, företag och stora arealer betesmark.
Kostnaderna väntas stiga
Den fulla notan blir högre. Försäkringsbolag, hushåll och företag räknar fortfarande på skador på egendom och grödor samt störningar i turismen mitt i högsäsongen, enligt FT.
Därtill kommer torkans effekter, då sjunkande vattennivåer i Rhen och Donau stör godsflöden och tvingar fram produktionsstopp, bland annat vid kärnkraftverk i Ungern och Rumänien.
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Sarah Meier, klimatekonom vid ETH Zürich, säger till FT att den verkliga kostnaden av bränderna ensamt kan bli mer än tre gånger så hög som det årliga snitt hon tidigare beräknat. Samtidigt väntas skadorna inte göra något större avtryck i ländernas BNP.
ECB kartlägger naturens kreditrisker
Parallellt varnar ECB-direktionsledamoten Frank Elderson för att klimatkrisen snabbt förvandlas till en ekonomisk systemrisk.
Centralbanken har inlett ett arbete för att kartlägga hur naturrelaterade risker kan slå mot bankernas balansräkningar.
När USA under Donald Trump dragit sig ur centralbanksnätverket NGFS är det nu Europa som driver frågan vidare.
”Förstör du naturen, förstör du grunden som våra ekonomier vilar på”, säger Elderson.