Nästan en halv miljon hektar har brunnit under de två första månaderna av brandsäsongen, till en ekonomisk kostnad av 3,1 miljarder euro enbart för de fem värst drabbade euroländerna, däribland Portugal, Grekland och Rumänien.

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Det överstiger EU-kommissionens uppskattning av en genomsnittlig årlig kostnad på 2,5 miljarder euro för hela unionen, rapporterar Financial Times.

Beräkningarna bygger på samma metod som ligger till grund för kommissionens siffror och speglar den så kallade återställningskostnaden – vad det kostar att återföra brända områden till sitt tidigare skick.

Industri och jordbruk under press

I franska Gironde, ett nav för försvars- och rymdindustri, tvingades bolag som motortillverkaren Safran, stridsflygstillverkaren Dassault och rakettillverkaren ArianeGroup pausa produktionen och evakuera personal.

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Enligt Girondes handelskammare har minst 40 000 företag drabbats direkt, varav 19 500 tvingats stänga helt.

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Även Bordeaux vinregion och ostronodlingen i Arcachonbukten har påverkats. I Spanien slog bränderna till så nära som fem mil från Madrid, med förstörda hem, företag och stora arealer betesmark.