30 juni
2026

Realtid
JUST NU:

Landets torka hotar europeiska leveranser

Realtid.se
Perfect Weekend

Dags att döpa om SAS till DAS – Danmark tar hem hela flygvinsten

SAS vd Anko van der Werff presenterade bolagets största flygplansorder någonsin på en presskonferens i Köpenhamn. Bolaget bör nu döpas om till DAS tycker Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling. Foto: SAS
Viggo Cavling

Viggo Cavling

SAS har precis gjort den största flygplansbeställningen i bolagets historia. Upp till 40 nya långdistansflygplan ska köpas in i en affär värd över 100 miljarder kronor, rapporterar Sydsvenskan entusiastiskt. Men för Sverige norr om Hallandsåsen är den verkliga nyheten något helt annat.

Tillväxten landar i Köpenhamn. Och lite i Skåne.

När SAS vd Anko van der Werff säger att de nya långdistanslinjerna ska utgå från Kastrup skickar han samtidigt en tydlig signal till marknaden: Norden ska kopplas till världen via Danmark.

Det är därför frestande att säga att SAS inte längre är SAS.

Det börjar bli DAS – Danish Airlines System.

Danmark stärker sin roll som nav för nordiskt flyg samtidigt som Arlanda söker en ny väg framåt. Foto: TT

Danmark gör det Sverige inte gör

Den danska staten äger fortfarande 25 procent av SAS. Sverige lämnade ägandet efter pandemin.

Nu ser vi också skillnaden i strategi.

Danmark bygger ett internationellt nav kring Kastrup, eller Copenhagen Airport som de älskar att kalla sin flygplats. Där koncentreras långdistanstrafiken, investeringarna och de framtida jobben.

SAS räknar själva med omkring 25 000 nya arbetstillfällen i Danmark, Öresundsregionen och övriga Skandinavien till 2030. Av dessa väntas ungefär 4 000 hamna i södra Sverige. Den stora vinnaren är dock Danmark, där bolaget också räknar med ett BNP-tillskott på tiotals miljarder danska kronor.

Det är svårt att tolka siffrorna på något annat sätt än att Köpenhamn nu cementeras som Nordens självklara flygcentrum.

Megasuccén Flightradar24 fortsätter lyfta – tjänar nästan en miljon kronor om dagen

Megasuccén flygspårningstjänsten Flightradar24 har fått ny vd, nya ägare och ett nytt bokslut. Men en sak är sig lik: lönsamheten.

Arlanda tappar sin internationella roll

För Stockholm Arlanda Airport är utvecklingen betydligt dystrare.

Under de senaste åren har Stockholm förlorat flera interkontinentala linjer. Miami försvann. Newark får mindre kapacitet. Samtidigt växer Kastrup med nya destinationer till Asien och Nordamerika.

SAS säger att verksamheten på Arlanda ska fortsätta.

Men ”fortsätta” är inte samma sak som ”växa”.

När framtidens flygplan placeras i Köpenhamn flyttas också investeringar, kompetens, transferresenärer och internationell attraktionskraft dit.

Konkurrensen mellan Arlanda och Kastrup hårdnar när SAS placerar sin framtida tillväxt i den danska huvudstaden. Foto: TT

Lågprisbolagen är Arlandas sista chans

Sverige måste därför sluta hoppas på att SAS ska rädda Arlanda. Den tiden är över. Att den svenska staten hällde in tio miljarder i SAS var dumt. De pengarna kommer aldrig tillbaka.

SAS gamla affärsidé att serva tre länder, Sverige, Norge och Danmark, visade sig redan vid starten för mer än 70 år sedan inte fungerade. Fusionen av de tre nationella bolaget inleddes med storstrejk och så har det fortsatt. Nu har äntligen två länder lämnat och Danmark får styra sitt flygbolag som de vill. Deras stora match handlar om att trafiken på Kastrup inte ska flytta till Amsterdam och Paris. 

Om Arlanda ska behålla sin betydelse krävs en helt ny strategi där flygplatsen blir Europas mest attraktiva bas för lågprisflyget. Det har jag skrivit nu i snart tio år. Vi ska göra som Portugal. De lyfter sitt land ur Pigs-krisen genom att bjuda in Ryanair och deras lågpriskollegor. Turismen blomstrade och ekonomin boomade. På kuppen blev Lissabon Europas hetaste weekend-destination. 

En ny strategi bör innebära:

  • kraftigt sänkta start- och landningsavgifter
  • offensiva avtal med Ryanair, easyJet, Wizz Air och andra expansiva bolag
  • snabbare markservice och lägre operativa kostnader
  • öppna upp Viggos smitväg på Arlanda och skapa en flygplats för resande inte en shoppinggalleria.
  • politisk acceptans för att konkurrensen om Europas flygtrafik är stenhård.

Det är exakt så många regionala flygplatser i Europa har vuxit. 

Nu kan du kastas av flyget för en enda detalj

Den som tittar på TikTok med högtalaren på maxvolym på flyget riskerar snart mer än sura blickar. I USA har ett av världens största

Prestige bygger inga flyglinjer

Under lång tid har svensk flygpolitik utgått från att SAS och Arlanda hör ihop.

Det gör de inte längre.

SAS är numera ett bolag där Air France-KLM är huvudägare, den danska staten är storägare och den naturliga långdistanshubben ligger i Köpenhamn.

Sverige kan antingen fortsätta hoppas på att utvecklingen vänder.

Eller inse att konkurrensen ser annorlunda ut 2026 än den gjorde för tjugo år sedan.

Slutsatsen

Den stora flygplansordern är en framgång för SAS.

Men den är samtidigt ett strategiskt nederlag för Arlanda.

Ju fler långdistanslinjer som koncentreras till Kastrup, desto svårare blir det att återta rollen som Sveriges internationella nav.

Om regeringen och Swedavia vill att Arlanda ska vara mer än en regional flygplats för inrikes- och Europatrafik krävs en ny offensiv.

Den börjar inte med fler utredningar.

Den börjar med lägre avgifter, fler lågprisbolag och en betydligt tuffare konkurrens om Europas flygtrafik.

Flygbolagets nya mobilregel: Då kan du kastas av planet

Att använda hörlurar på flyget har länge varit en fråga om vanligt hyfs. Numera kan det dock få mer kännbara konsekvenser.  United Airlines har under
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Senaste lediga jobben

Mest läst i kategorin

Perfect Weekend

Viggos dagbok testar Skånes hetaste krog och världens kraftigaste pistol

28 juni 2026
Perfect Weekend

Nya listan: Hit flyr svenskarna när semestern inte är bokad

24 juni 2026