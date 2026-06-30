Dags att döpa om SAS till DAS – Danmark tar hem hela flygvinsten

Arlanda tappar sin internationella roll

För Stockholm Arlanda Airport är utvecklingen betydligt dystrare.

Under de senaste åren har Stockholm förlorat flera interkontinentala linjer. Miami försvann. Newark får mindre kapacitet. Samtidigt växer Kastrup med nya destinationer till Asien och Nordamerika.

SAS säger att verksamheten på Arlanda ska fortsätta.

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Men ”fortsätta” är inte samma sak som ”växa”.

När framtidens flygplan placeras i Köpenhamn flyttas också investeringar, kompetens, transferresenärer och internationell attraktionskraft dit.

Konkurrensen mellan Arlanda och Kastrup hårdnar när SAS placerar sin framtida tillväxt i den danska huvudstaden. Foto: TT

Lågprisbolagen är Arlandas sista chans

Sverige måste därför sluta hoppas på att SAS ska rädda Arlanda. Den tiden är över. Att den svenska staten hällde in tio miljarder i SAS var dumt. De pengarna kommer aldrig tillbaka.

SAS gamla affärsidé att serva tre länder, Sverige, Norge och Danmark, visade sig redan vid starten för mer än 70 år sedan inte fungerade. Fusionen av de tre nationella bolaget inleddes med storstrejk och så har det fortsatt. Nu har äntligen två länder lämnat och Danmark får styra sitt flygbolag som de vill. Deras stora match handlar om att trafiken på Kastrup inte ska flytta till Amsterdam och Paris.

Om Arlanda ska behålla sin betydelse krävs en helt ny strategi där flygplatsen blir Europas mest attraktiva bas för lågprisflyget. Det har jag skrivit nu i snart tio år. Vi ska göra som Portugal. De lyfter sitt land ur Pigs-krisen genom att bjuda in Ryanair och deras lågpriskollegor. Turismen blomstrade och ekonomin boomade. På kuppen blev Lissabon Europas hetaste weekend-destination.

En ny strategi bör innebära:

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kraftigt sänkta start- och landningsavgifter

offensiva avtal med Ryanair, easyJet, Wizz Air och andra expansiva bolag

snabbare markservice och lägre operativa kostnader

öppna upp Viggos smitväg på Arlanda och skapa en flygplats för resande inte en shoppinggalleria.

politisk acceptans för att konkurrensen om Europas flygtrafik är stenhård.

Det är exakt så många regionala flygplatser i Europa har vuxit.

Prestige bygger inga flyglinjer

Under lång tid har svensk flygpolitik utgått från att SAS och Arlanda hör ihop.

Det gör de inte längre.

SAS är numera ett bolag där Air France-KLM är huvudägare, den danska staten är storägare och den naturliga långdistanshubben ligger i Köpenhamn.

Sverige kan antingen fortsätta hoppas på att utvecklingen vänder.

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Eller inse att konkurrensen ser annorlunda ut 2026 än den gjorde för tjugo år sedan.

Slutsatsen

Den stora flygplansordern är en framgång för SAS.

Men den är samtidigt ett strategiskt nederlag för Arlanda.

Ju fler långdistanslinjer som koncentreras till Kastrup, desto svårare blir det att återta rollen som Sveriges internationella nav.

Om regeringen och Swedavia vill att Arlanda ska vara mer än en regional flygplats för inrikes- och Europatrafik krävs en ny offensiv.

Den börjar inte med fler utredningar.

Den börjar med lägre avgifter, fler lågprisbolag och en betydligt tuffare konkurrens om Europas flygtrafik.

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