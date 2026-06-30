SAS har precis gjort den största flygplansbeställningen i bolagets historia. Upp till 40 nya långdistansflygplan ska köpas in i en affär värd över 100 miljarder kronor, rapporterar Sydsvenskan entusiastiskt. Men för Sverige norr om Hallandsåsen är den verkliga nyheten något helt annat.
Dags att döpa om SAS till DAS – Danmark tar hem hela flygvinsten
Tillväxten landar i Köpenhamn. Och lite i Skåne.
När SAS vd Anko van der Werff säger att de nya långdistanslinjerna ska utgå från Kastrup skickar han samtidigt en tydlig signal till marknaden: Norden ska kopplas till världen via Danmark.
Det är därför frestande att säga att SAS inte längre är SAS.
Det börjar bli DAS – Danish Airlines System.
Danmark gör det Sverige inte gör
Den danska staten äger fortfarande 25 procent av SAS. Sverige lämnade ägandet efter pandemin.
Nu ser vi också skillnaden i strategi.
Danmark bygger ett internationellt nav kring Kastrup, eller Copenhagen Airport som de älskar att kalla sin flygplats. Där koncentreras långdistanstrafiken, investeringarna och de framtida jobben.
SAS räknar själva med omkring 25 000 nya arbetstillfällen i Danmark, Öresundsregionen och övriga Skandinavien till 2030. Av dessa väntas ungefär 4 000 hamna i södra Sverige. Den stora vinnaren är dock Danmark, där bolaget också räknar med ett BNP-tillskott på tiotals miljarder danska kronor.
Det är svårt att tolka siffrorna på något annat sätt än att Köpenhamn nu cementeras som Nordens självklara flygcentrum.
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Arlanda tappar sin internationella roll
För Stockholm Arlanda Airport är utvecklingen betydligt dystrare.
Under de senaste åren har Stockholm förlorat flera interkontinentala linjer. Miami försvann. Newark får mindre kapacitet. Samtidigt växer Kastrup med nya destinationer till Asien och Nordamerika.
SAS säger att verksamheten på Arlanda ska fortsätta.
Men ”fortsätta” är inte samma sak som ”växa”.
När framtidens flygplan placeras i Köpenhamn flyttas också investeringar, kompetens, transferresenärer och internationell attraktionskraft dit.
Lågprisbolagen är Arlandas sista chans
Sverige måste därför sluta hoppas på att SAS ska rädda Arlanda. Den tiden är över. Att den svenska staten hällde in tio miljarder i SAS var dumt. De pengarna kommer aldrig tillbaka.
SAS gamla affärsidé att serva tre länder, Sverige, Norge och Danmark, visade sig redan vid starten för mer än 70 år sedan inte fungerade. Fusionen av de tre nationella bolaget inleddes med storstrejk och så har det fortsatt. Nu har äntligen två länder lämnat och Danmark får styra sitt flygbolag som de vill. Deras stora match handlar om att trafiken på Kastrup inte ska flytta till Amsterdam och Paris.
Om Arlanda ska behålla sin betydelse krävs en helt ny strategi där flygplatsen blir Europas mest attraktiva bas för lågprisflyget. Det har jag skrivit nu i snart tio år. Vi ska göra som Portugal. De lyfter sitt land ur Pigs-krisen genom att bjuda in Ryanair och deras lågpriskollegor. Turismen blomstrade och ekonomin boomade. På kuppen blev Lissabon Europas hetaste weekend-destination.
En ny strategi bör innebära:
- kraftigt sänkta start- och landningsavgifter
- offensiva avtal med Ryanair, easyJet, Wizz Air och andra expansiva bolag
- snabbare markservice och lägre operativa kostnader
- öppna upp Viggos smitväg på Arlanda och skapa en flygplats för resande inte en shoppinggalleria.
- politisk acceptans för att konkurrensen om Europas flygtrafik är stenhård.
Det är exakt så många regionala flygplatser i Europa har vuxit.
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Prestige bygger inga flyglinjer
Under lång tid har svensk flygpolitik utgått från att SAS och Arlanda hör ihop.
Det gör de inte längre.
SAS är numera ett bolag där Air France-KLM är huvudägare, den danska staten är storägare och den naturliga långdistanshubben ligger i Köpenhamn.
Sverige kan antingen fortsätta hoppas på att utvecklingen vänder.
Eller inse att konkurrensen ser annorlunda ut 2026 än den gjorde för tjugo år sedan.
Slutsatsen
Den stora flygplansordern är en framgång för SAS.
Men den är samtidigt ett strategiskt nederlag för Arlanda.
Ju fler långdistanslinjer som koncentreras till Kastrup, desto svårare blir det att återta rollen som Sveriges internationella nav.
Om regeringen och Swedavia vill att Arlanda ska vara mer än en regional flygplats för inrikes- och Europatrafik krävs en ny offensiv.
Den börjar inte med fler utredningar.
Den börjar med lägre avgifter, fler lågprisbolag och en betydligt tuffare konkurrens om Europas flygtrafik.
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