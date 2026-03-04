Europa istället för USA. Det valet gör nu en ökande andel amerikaner som har tröttnat på att bo i landet.
Rekordmånga amerikaner lämnar USA – väljer Europa
Allt fler amerikaner väljer att lämna USA för att bosätta sig utomlands.
En sammanställning av migrationsdata från ett femtiotal länder visar att utvandringen nu är på rekordnivåer.
För första gången sedan 1930-talet bedöms fler ha flyttat från landet än till det under det senaste året.
Väljer att lämna
USA saknar heltäckande statistik över hur många medborgare som lämnar landet.
Men uppgifter om uppehållstillstånd, bostadsköp och studentregistreringar i mottagarländer pekar på en tydlig trend: amerikaner flyttar ut i betydligt större omfattning än tidigare, rapporterar Wall Street Journal.
Utvecklingen sker under president Donald Trumps andra mandatperiod.
Samtidigt som administrationen stramat åt invandringspolitiken och ökat antalet deportationer har en växande grupp amerikaner valt att söka sig bort.
Flera olika orsaker
Vissa bedömare har kopplat ökningen till det politiska klimatet, men trenden har byggts upp under flera år och drivs av fler faktorer än enbart politik.
Intervjuer med utlandsboende amerikaner visar att orsakerna är komplexa. Höga levnadskostnader, oro för våldsbrott och politisk polarisering nämns ofta.
Samtidigt lockar möjligheten till distansarbete, lägre sjukvårdskostnader och en upplevt högre livskvalitet i andra länder.
Åker till europeiska länder
Europa framstår som den tydligaste destinationen. I nästan samtliga av EU:s 27 medlemsländer är antalet inflyttade amerikaner på rekordnivåer.
I Portugal har antalet amerikanska invånare ökat med över 500 procent sedan pandemin, och bara under 2024 steg siffran med 36 procent.
Under det senaste decenniet har antalet amerikaner nästan fördubblats i Spanien och Nederländerna, och mer än fördubblats i Tjeckien.
Höga löner hjälper till
Förra året flyttade dessutom fler amerikaner till Tyskland än tyskar till USA. Irland tog emot närmare 10 000 amerikaner under 2025, dubbelt så många som året innan.
En viktig förklaring är att relativt höga amerikanska löner och kapitalvinster gör det möjligt att finansiera ett liv utomlands.
Yrkesgrupper som arkitekter, rådgivare och ingenjörer kan arbeta på distans och samtidigt dra nytta av lägre kostnader i Europa.