Rekordmånga amerikaner lämnar USA – väljer Europa

Allt fler amerikaner väljer att lämna USA för att bosätta sig utomlands.

En sammanställning av migrationsdata från ett femtiotal länder visar att utvandringen nu är på rekordnivåer.

För första gången sedan 1930-talet bedöms fler ha flyttat från landet än till det under det senaste året.

Väljer att lämna

USA saknar heltäckande statistik över hur många medborgare som lämnar landet.

Men uppgifter om uppehållstillstånd, bostadsköp och studentregistreringar i mottagarländer pekar på en tydlig trend: amerikaner flyttar ut i betydligt större omfattning än tidigare, rapporterar Wall Street Journal.

Utvecklingen sker under president Donald Trumps andra mandatperiod.

Samtidigt som administrationen stramat åt invandringspolitiken och ökat antalet deportationer har en växande grupp amerikaner valt att söka sig bort.