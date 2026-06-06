Oljedepå i brand under ryskt ekonomiforum

Rysslands försvarsdepartement rapporterar att 376 ukrainska drönare sköts ner över ett stort antal regioner, bland annat Leningrad, Moskva och Rostov.



I Leningradregionen stoppade luftförsvaret över 140 drönare, och myndigheterna uppmanade invånarna att hålla sig inomhus under angreppen. I Tverregionen omkom en man när drönarspill träffade ett bostadsområde.

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Energianläggningar utsatta

Drönarvågen sammanföll med president Vladimir Putins framträdande på SPIEF, där han försökte signalera ekonomisk stabilitet och locka investerare, rapporterar The Moscow Times.



I stället fick forumets avslutning prägel av ökade säkerhetsrisker och osäkerhet kring landets energiinfrastruktur – faktorer som kan höja riskpremien på ryska tillgångar.

Ukraina: ”Rättvist svar”

Ukrainas säkerhetstjänst SBU uppger att attackerna riktades mot en marinbas i Kronstadt och ett militärlager i regionen.



President Volodymyr Zelensky beskriver drönarvågen som ett ”rättvist svar” på rysk aggression och kritiserar Putins beslut att avfärda samtal.

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