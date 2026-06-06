06 juni
2026

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Makro

Oljedepå i brand under ryskt ekonomiforum

kartnål på Leningrad
En rysk oljedepå brann efter en ukrainsk drönarattack. I Leningradregionen sköts över 140 drönare ner, enligt ryska myndigheter. (Foto: AnnaStudio samt Getty Images)
Karin Andersen

Karin Andersen

En ukrainsk drönarattack satte en rysk oljedepå i brand under avslutningen av SPIEF, Rysslands största ekonomiska forum, och blottar hur sårbar landets energiförsörjning är.

Rysslands försvarsdepartement rapporterar att 376 ukrainska drönare sköts ner över ett stort antal regioner, bland annat Leningrad, Moskva och Rostov.

I Leningradregionen stoppade luftförsvaret över 140 drönare, och myndigheterna uppmanade invånarna att hålla sig inomhus under angreppen. I Tverregionen omkom en man när drönarspill träffade ett bostadsområde.

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Energianläggningar utsatta

Drönarvågen sammanföll med president Vladimir Putins framträdande på SPIEF, där han försökte signalera ekonomisk stabilitet och locka investerare, rapporterar The Moscow Times.

I stället fick forumets avslutning prägel av ökade säkerhetsrisker och osäkerhet kring landets energiinfrastruktur – faktorer som kan höja riskpremien på ryska tillgångar.

Ukraina: ”Rättvist svar”

Ukrainas säkerhetstjänst SBU uppger att attackerna riktades mot en marinbas i Kronstadt och ett militärlager i regionen.

President Volodymyr Zelensky beskriver drönarvågen som ett ”rättvist svar” på rysk aggression och kritiserar Putins beslut att avfärda samtal.

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