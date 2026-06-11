Varannan svensk vill se skatt för miljardärer

Varannan svensk är för en extra skatt på miljardärer. Enligt Oxfam, som beställt undersökningen, skulle 500 personer beröras av skatten.

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53 procent av svenskarna svarar ”mycket bra” eller ”ganska bra” på frågan: Vad tycker du om förslaget att införa en särskild miljardärsskatt för dem med över en 1 miljard kronor i förmögenhet?

Inte helt förvånande är fler bland oppositionspartierna för miljardärsskatt, och i större utsträckning kvinnor.

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1 056 personer har svarat på undersökningen, genomförd av Verian på uppdrag av biståndsorganisationen Oxfam Sverige.