Finlands president: Låt Kanada gå med i EU

Finlands president Alexander Stubb har blivit en profilerad röst i europeisk politik. Nu har han återigen gett sig ut i debatten.

Stubb säger att han vill se ett kraftigt utvidgat EU med upp till 40 medlemsstater, och öppnade för att till och med Kanada kan bli en del av unionen.

Vid en energikonferens i Helsingfors argumenterade han för att unionen måste växa för att stärka sin geopolitiska tyngd i en allt mer osäker omvärld.

Vill ha fler länder

Enligt Stubb bör EU utnyttja det nuvarande säkerhetsläget för att driva på en omfattande utvidgning, rapporterar CNBC.

Utspelet kommer i en tid då både Rysslands krig mot Ukraina och den amerikanska politiken under president Donald Trump har fått flera länder att omvärdera sina internationella allianser.

EU genomför redan den största utvidgningsprocessen på flera decennier. Nio kandidatländer arbetar för närvarande för medlemskap, däribland Montenegro, Albanien, Ukraina och Moldavien.

Stubb menar att unionen även bör återknyta banden med Storbritannien, som lämnade EU 2020.

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