Ska Kanada bli nästa medlemsland i EU? Enligt Finlands president Alexander är den idén både möjlig och välkommen.
Finlands president: Låt Kanada gå med i EU
Finlands president Alexander Stubb har blivit en profilerad röst i europeisk politik. Nu har han återigen gett sig ut i debatten.
Stubb säger att han vill se ett kraftigt utvidgat EU med upp till 40 medlemsstater, och öppnade för att till och med Kanada kan bli en del av unionen.
Vid en energikonferens i Helsingfors argumenterade han för att unionen måste växa för att stärka sin geopolitiska tyngd i en allt mer osäker omvärld.
Vill ha fler länder
Enligt Stubb bör EU utnyttja det nuvarande säkerhetsläget för att driva på en omfattande utvidgning, rapporterar CNBC.
Utspelet kommer i en tid då både Rysslands krig mot Ukraina och den amerikanska politiken under president Donald Trump har fått flera länder att omvärdera sina internationella allianser.
EU genomför redan den största utvidgningsprocessen på flera decennier. Nio kandidatländer arbetar för närvarande för medlemskap, däribland Montenegro, Albanien, Ukraina och Moldavien.
Stubb menar att unionen även bör återknyta banden med Storbritannien, som lämnade EU 2020.
Läs mer: Stubb: ”Faktum är att Ukraina vinner kriget”. Realtid
”Skulle det inte vara underbart?”
Han framhöll också Kanada som en möjlig framtida partner eller medlem, i ett läge där landet söker minska sitt beroende av USA.
”Skulle det inte vara underbart om Kanada var den 28:e staten i Europeiska unionen snarare än den 51:a staten i USA?”, sa Stubb med en referens till Donald Trumps återkommande utspel.
Finlands president lyfte dessutom fram Turkiets strategiska betydelse.
”Ingen pratar om Turkiet längre, och vi måste vara öppensinnade och förstå att Turkiet, åtminstone ur ett säkerhetsperspektiv, måste vara så nära oss som möjligt”, sa Stubb.
Läs mer: Finlands president till Europa: ”Lugna ner er”. Dagens PS
Pekade på flera kandidater
På västra Balkan lyfte han fram länder som Serbien, Kosovo, Albanien, Montenegro, Nordmakedonien samt Bosnien och Hercegovina.
Även Island och Norge nämndes som naturliga kandidater för ett närmare europeiskt samarbete.
På Island ska väljarna senare i år ta ställning till om landet ska återuppta förhandlingar om EU-medlemskap, medan Norge enligt flera bedömare omprövar sin relation till Bryssel i takt med ökade globala spänningar.
Läs mer: Experter varnar: AI riskerar att skada varumärket. Dagens PS