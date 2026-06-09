Kinas forskningsvärld skakas av fuskanklagelser

En kinesisk influencer med forskarbakgrund har på kort tid blivit en oväntad huvudperson i landets växande debatt om forskningsfusk.

Genom videor på sociala medier har Geng Hongwei riktat strålkastarljuset mot misstänkta manipulationer i vetenskapliga studier vid några av Kinas främsta universitet.

Det hela började i april när Geng publicerade en granskning av en uppmärksammad cancerstudie från det prestigefyllda universitetet Tongji i Shanghai.

Fick snabbt många visningar

Studien hade fått statlig finansiering och publicerats i en av världens mest ansedda vetenskapliga tidskrifter.

Enligt Geng innehöll materialet tydliga tecken på manipulerade data.

Videon fick snabbt miljontals visningar och följdes av ytterligare granskningar av forskning från andra framstående cancerforskare, skriver The Economist.

Många av de aktuella forskarna hade mottagit statliga forskningsanslag och nationella utmärkelser.

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