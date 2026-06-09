Välkända studier har granskats i sömmarna av en tidigare forskare, och han gillade inte vad han såg. Det har nu blivit en riktig snackis i Kina.
Kinas forskningsvärld skakas av fuskanklagelser
En kinesisk influencer med forskarbakgrund har på kort tid blivit en oväntad huvudperson i landets växande debatt om forskningsfusk.
Genom videor på sociala medier har Geng Hongwei riktat strålkastarljuset mot misstänkta manipulationer i vetenskapliga studier vid några av Kinas främsta universitet.
Det hela började i april när Geng publicerade en granskning av en uppmärksammad cancerstudie från det prestigefyllda universitetet Tongji i Shanghai.
Fick snabbt många visningar
Studien hade fått statlig finansiering och publicerats i en av världens mest ansedda vetenskapliga tidskrifter.
Enligt Geng innehöll materialet tydliga tecken på manipulerade data.
Videon fick snabbt miljontals visningar och följdes av ytterligare granskningar av forskning från andra framstående cancerforskare, skriver The Economist.
Många av de aktuella forskarna hade mottagit statliga forskningsanslag och nationella utmärkelser.
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Mycket hög publiceringstakt
Trycket från den omfattande uppmärksamheten har fått flera universitet att agera. Utredningar har inletts vid bland annat Tongji University, Nankai University och Sun Yat-sen University.
Efter att oegentligheter konstaterats har lärosätena avsatt flera dekaner från ledande befattningar.
Fallet har samtidigt riktat fokus mot ett problem som länge diskuterats inom kinesisk akademi.
Kina har under de senaste decennierna vuxit till en global forskningsstormakt och publicerar numera fler vetenskapliga artiklar än något annat land.
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Behöver prestera
Kritiker menar dock att systemet skapat starka incitament att prioritera mängden publicerade studier framför kvaliteten.
Forskares karriärer, finansiering och status är ofta nära kopplade till antalet publicerade artiklar. I vissa fall kan framgångsrik publicering även ge ekonomiska bonusar och andra förmåner.
Det har enligt bedömare bidragit till att öka risken för slarv, överdrifter och i vissa fall direkt forskningsfusk.
Visat stort intresse
Myndigheterna har nu också visat ett ovanligt stort intresse för Gengs arbete.
Statliga medier har uppmärksammat hans avslöjanden och flera beslutsfattare ser debatten som en möjlighet att höja kvaliteten inom kinesisk forskning.
Men stödet verkar ha gränser. Under de senaste veckorna har synligheten för flera av Gengs nya videor minskat på kinesiska plattformar, och många tror att staten väljer att gå in och begränsa den.
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