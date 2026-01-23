Startade nytt liv i Bahrain – får miljonlön

Mikayla McGhee är en 29-årig amerikan som tidigare bodde i Atlanta.

Nu har hon bytt USA mot Bahrain – och beskriver flytten som ett tydligt lyft för både livskvalitet och ekonomi.

Det är en del i en trend av personer som väljer att lämna den amerikanska kontinenten i jakt på ett nytt liv, skriver CNBC.

”Visste att jag ville bo utomlands”

McGhee växte upp som barn till två föräldrar i den amerikanska flottan och tillbringade stora delar av sin uppväxt utomlands, bland annat i Japan.

Erfarenheterna av att leva i andra kulturer formade tidigt ambitionen att skapa ett liv i vuxen ålder som inte var bundet till USA.

Efter att ha återvänt till hemlandet och etablerat sig i Atlanta upplevde hon att något saknades.

”När man väl har upplevt att växa upp utomlands fortsätter man att söka efter de upplevelserna. Så när jag flyttade tillbaka till USA efter att ha bott i Japan visste jag alltid att jag ville bo utanför USA. Jag visste bara inte hur jag skulle göra det”, säger hon.