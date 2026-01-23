23 jan. 2026

Realtid
MISSA INTE:

Dollarn under 9 kronor – tecken på en ny valutafas

Realtid.se
Karriär & ledarskap

Startade nytt liv i Bahrain – får miljonlön

bahrain
Manama är huvudstaden i Bahrain dit en del amerikaner har valt att bege sig. (Foto: Wikipedia).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 23 jan. 2026Publicerad: 23 jan. 2026

Allt fler amerikaner sneglar på att flytta utomlands. Mikayla McGhee är en som gjorde slag i saken – och ångrar det inte.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Mikayla McGhee är en 29-årig amerikan som tidigare bodde i Atlanta.

Nu har hon bytt USA mot Bahrain – och beskriver flytten som ett tydligt lyft för både livskvalitet och ekonomi.

Det är en del i en trend av personer som väljer att lämna den amerikanska kontinenten i jakt på ett nytt liv, skriver CNBC.

”Visste att jag ville bo utomlands”

McGhee växte upp som barn till två föräldrar i den amerikanska flottan och tillbringade stora delar av sin uppväxt utomlands, bland annat i Japan.

Erfarenheterna av att leva i andra kulturer formade tidigt ambitionen att skapa ett liv i vuxen ålder som inte var bundet till USA.

Efter att ha återvänt till hemlandet och etablerat sig i Atlanta upplevde hon att något saknades.

”När man väl har upplevt att växa upp utomlands fortsätter man att söka efter de upplevelserna. Så när jag flyttade tillbaka till USA efter att ha bott i Japan visste jag alltid att jag ville bo utanför USA. Jag visste bara inte hur jag skulle göra det”, säger hon.

ANNONS
ANNONS

Bor utanför huvudstaden

Vändpunkten kom 2020 vid ett besök i Bahrain, där hennes far då var stationerad.

Landet, beläget i Persiska viken och med stark närvaro av amerikansk militär, överträffade hennes förväntningar, säger hon.

Två år senare tog hon steget och flyttade permanent.

I dag bor hon strax utanför huvudstaden Manama i ett rymligt hus med pool.

Arbetar på distans

Hyran ligger på motsvarande omkring 20 000 i månaden, en kostnad som delas med hennes partner.

En stor del av hennes egen inkomst går i stället till sparande och resor. Levnadskostnaderna omfattar bland annat regelbundna matinköp, mobilabonnemang samt vissa kvarvarande utgifter i USA.

ANNONS

Hon arbetar på distans som marknadschef på ett amerikanskt IT-bolag och har en årslön på över 1,3 miljoner kronor.

Arbetar i en annan tidszon

Arbetet sker enligt amerikansk östkusttid, vilket innebär kvälls- och nattarbete lokalt i Bahrain.

Lönen betalas i dollar och hon är fortsatt skattskyldig i USA, samtidigt som hon har tillgång till Bahrains sjukvårdssystem. Framför allt har hon dock möjlighet att bo var hon vill.

”Det var det viktigaste för mig när jag sökte en ny roll. Det handlade om att hitta en plats där jag kunde bo var som helst och som gav mig flexibiliteten att arbeta i olika tidszoner”, säger hon.

Läs mer: Banken: Hushållens konsumtion lyfter Sverige igen. Dagens PS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
distansarbeteJobbUSA
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!

Se erbjudandet här!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS