Allt fler ryssar tömmer sina bankkonton av rädsla för att besparingarna ska frysas eller beslagtas för att finansiera kriget mot Ukraina.
Rädda ryssar tömmer sina sparkonton
Ryska sparare fortsätter att tömma sina konton i en takt som saknar motstycke. Enligt centralbanken har Cirka €24,4 miljarder tagits ut från ryska bankkonton under årets första sju månader.
Uttagen tog fart ordentligt i mars när Ukrainas drönarattacker slog ut ryska raffinaderier och drev upp bränslepriserna.
Den ekonomiska stressen har ökat rädslan för att staten ska ta till nya grepp för att finansiera kriget. Många sparare ser sina bankkonton som nästa möjliga mål.
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Stora banker tappar – Gazprombank hårdast drabbad
Flera av landets största banker rapporterar nu tydliga nettoutflöden av privatpersoners insättningar . Gazprombank har tappat 299,5 miljarder rublar, motsvarande 10,8% av sina totala insättningar på bara fyra månader .
Rosselkhozbank förlorar 270,5 miljarder rublar, mer än 15% av kundernas pengar . Alfa‑Bank, som är landets största privata bank, har sett 179,4 miljarder rublar lämna kontona. Det motsvarar 5,6% av insättningarna.
Stora mängder kontanter i omlopp
Den totala mängden kontanter i omlopp steg med 643,4 miljarder rublar i juli, den största ökningen sedan årets början . Under första halvan av augusti tog sparare ut ytterligare 300 miljarder rublar .
Det är en utveckling som pekar på en djupare förtroendekris: hushållen väljer kontanter framför bankkonton, trots att staten försöker tona ned riskerna.
Statliga beslag ökar oron bland förmögna ryssar
Rädslan för statliga ingrepp i privata tillgångar saknar inte grund. Förra året förde ryska åklagare över $51,5 miljarder i privata tillgångar till staten, enligt Washington Post.
I juni tog ryska myndigheter kontroll över tillgångar värda omkring $7,6 miljarder kopplade till miljardären Vadim Moshkovich, grundaren av Rusagro.
Därtill pressar Kreml oligarker att göra så kallade frivilliga donationer. Enligt Vedomosti har det genererat hundratals miljarder rublar till budgeten.
Krigsekonomin äter pengar
Bankerna har i flera år tvingats ge statligt styrda lån till försvarsindustrin, på direkt order från Kreml.
För att skydda pengarna och undvika statlig kontroll har många stora företag valt att flytta sina pengar utomlands. Under andra kvartalet 2026 lämnade $9,4 miljarder banksystemet i form av kapitalflykt .
Liknande uttagsvågor kom 2022 i samband med invasionen av Ukraina och de första sanktionerna, då centralbanken höjde räntan till 20% och införde kapitalrestriktioner för att stabilisera systemet.
Den gången lugnade situationen sig när kontrollerna lyftes, men dagens trend är både större och mer långvarig.
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Ekonomin bromsar – och kritiker sparkas
BNP-tillväxten föll till 0,3 procent under första halvåret, enligt ryska officiella siffror. Samtidigt sparkades VEB:s chefsekonom Andrei Klepach efter att ha ifrågasatt om landet kan vinna ett utdraget utnötningskrig.