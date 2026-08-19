Rädda ryssar tömmer sina sparkonton

Stora mängder kontanter i omlopp

Den totala mängden kontanter i omlopp steg med 643,4 miljarder rublar i juli, den största ökningen sedan årets början . Under första halvan av augusti tog sparare ut ytterligare 300 miljarder rublar .



Det är en utveckling som pekar på en djupare förtroendekris: hushållen väljer kontanter framför bankkonton, trots att staten försöker tona ned riskerna.

Statliga beslag ökar oron bland förmögna ryssar

Rädslan för statliga ingrepp i privata tillgångar saknar inte grund. Förra året förde ryska åklagare över $51,5 miljarder i privata tillgångar till staten, enligt Washington Post.



I juni tog ryska myndigheter kontroll över tillgångar värda omkring $7,6 miljarder kopplade till miljardären Vadim Moshkovich, grundaren av Rusagro.

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Därtill pressar Kreml oligarker att göra så kallade frivilliga donationer. Enligt Vedomosti har det genererat hundratals miljarder rublar till budgeten.

Krigsekonomin äter pengar

Bankerna har i flera år tvingats ge statligt styrda lån till försvarsindustrin, på direkt order från Kreml.

För att skydda pengarna och undvika statlig kontroll har många stora företag valt att flytta sina pengar utomlands. Under andra kvartalet 2026 lämnade $9,4 miljarder banksystemet i form av kapitalflykt .

Liknande uttagsvågor kom 2022 i samband med invasionen av Ukraina och de första sanktionerna, då centralbanken höjde räntan till 20% och införde kapitalrestriktioner för att stabilisera systemet.

Den gången lugnade situationen sig när kontrollerna lyftes, men dagens trend är både större och mer långvarig.

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Ekonomin bromsar – och kritiker sparkas

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BNP-tillväxten föll till 0,3 procent under första halvåret, enligt ryska officiella siffror. Samtidigt sparkades VEB:s chefsekonom Andrei Klepach efter att ha ifrågasatt om landet kan vinna ett utdraget utnötningskrig.