Flávio Bolsonaro. Så heter kandidaten på högersidan som utmanar Lula i presidentvalet, och han har en tydlig inspiratör.
Brasilien har fått en ny Bolsonaro – hoppas ärva pappas väljare
Den förre presidenten Jair Bolsonaro sitter under husarrest och har dömts till 27 års fängelse för att ha planerat en statskupp efter det förra valet.
Han är därmed förhindrad från att kandidera i det kommande valet.
Men nu har Flávio Bolsonaro inlett sin kampanj för att ta över efter sin far som Brasiliens ledande högerpolitiker.
Hoppas nå ännu fler väljare
Den 45-årige senatorn satsar på att ärva sin fars väljarbas och samtidigt locka mer mittenorienterade väljare inför presidentvalet i oktober, skriver Wall Street Journal.
Flávio Bolsonaro lanserade sin kampanj på Copacabana i Rio de Janeiro på söndagen. Han delar sin fars socialkonservativa politik, hårda linje mot kriminalitet och kritik mot Brasiliens mäktiga högsta domstol.
Programmet innehåller bland annat omfattande nedskärningar, privatiseringar, hårdare straff och förändringar som skulle begränsa domstolens makt. Han har också lovat att benåda sin far.
Samtidigt försöker Flávio framställa sig som en mer förhandlingsinriktad politiker än sin far. Det kan bli avgörande i kampen om mittenväljarna.
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Jämnt i mätningarna
Den senaste opinionsmätningen från Quaest visar ett jämnt läge inför en sannolik andra valomgång. President Luiz Inácio Lula da Silva får 43 procent mot Flávios 40 procent i ett hypotetiskt möte.
Ett maktskifte skulle få betydelse även utanför Brasilien. Flávio står nära USA:s president Donald Trump och Argentinas president Javier Milei.
En seger skulle innebära att Sydamerikas största ekonomi åter hamnar under en högerregering och stärka Trumps ambition att öka USA inflytande på västra halvklotet.
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AI-version av fadern
Lula har samtidigt anklagat Trump för att försöka påverka det brasilianska valet och beskrivit konflikten som ett hot mot landets självständighet.
Flávio har gjort stora ansträngningar för att knyta sin kampanj till sin far. Bland annat används artificiell intelligens för att skapa en digital version av Jair Bolsonaro vid kampanjmöten.
Hans största utmaning blir dock inte att behålla faderns kärnväljare. Den gruppen väntas i stor utsträckning rösta på vilken Bolsonaro som helst.
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