Brasilien har fått en ny Bolsonaro – hoppas ärva pappas väljare

Den förre presidenten Jair Bolsonaro sitter under husarrest och har dömts till 27 års fängelse för att ha planerat en statskupp efter det förra valet.

Han är därmed förhindrad från att kandidera i det kommande valet.

Men nu har Flávio Bolsonaro inlett sin kampanj för att ta över efter sin far som Brasiliens ledande högerpolitiker.

Hoppas nå ännu fler väljare

Den 45-årige senatorn satsar på att ärva sin fars väljarbas och samtidigt locka mer mittenorienterade väljare inför presidentvalet i oktober, skriver Wall Street Journal.

Flávio Bolsonaro lanserade sin kampanj på Copacabana i Rio de Janeiro på söndagen. Han delar sin fars socialkonservativa politik, hårda linje mot kriminalitet och kritik mot Brasiliens mäktiga högsta domstol.

Programmet innehåller bland annat omfattande nedskärningar, privatiseringar, hårdare straff och förändringar som skulle begränsa domstolens makt. Han har också lovat att benåda sin far.

Samtidigt försöker Flávio framställa sig som en mer förhandlingsinriktad politiker än sin far. Det kan bli avgörande i kampen om mittenväljarna.

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