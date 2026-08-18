Disney stämmer myndighet – konflikten med Trump trappas upp

Walt Disney har stämt den amerikanska medie- och kommunikationsmyndigheten Federal Communications Commission, FCC.

Stämningen, som lämnats in till en federal domstol i Washington, är den senaste upptrappningen i en konflikt mellan Disney och FCC.

Storbolaget anklagar Donald Trumps administration för en repressiv kampanj mot bolagets tv-nätverk ABC.

Hänvisar till den amerikanska konstitutionen

I april beordrade myndigheten en granskning av samtliga tv-stationer som ägs av Disney och hänvisade bland annat till misstänkta överträdelser av regler om olaglig diskriminering.

FCC utreder även om ABC:s långvariga talkshow The View har brutit mot regler som kräver att tv-bolag ger politiska kandidater likvärdig möjlighet att komma till tals.

Disney hävdar att granskningarna i själva verket är ett försök från Trumpadministrationen att straffa ABC för innehållet i kanalens sändningar, skriver Financial Times.

Bolaget hänvisar till det första tillägget i den amerikanska konstitutionen, som skyddar yttrandefriheten.

ANNONS

Läs mer: Tuff start för Disney-vd:n – har inte marknadens förtroende. Dagens PS