Det börjar blåsa upp till full storm i den amerikanska mediebranschen. Disney väljer nu att attackera amerikanska myndigheter på juridisk väg.
Disney stämmer myndighet – konflikten med Trump trappas upp
Walt Disney har stämt den amerikanska medie- och kommunikationsmyndigheten Federal Communications Commission, FCC.
Stämningen, som lämnats in till en federal domstol i Washington, är den senaste upptrappningen i en konflikt mellan Disney och FCC.
Storbolaget anklagar Donald Trumps administration för en repressiv kampanj mot bolagets tv-nätverk ABC.
Hänvisar till den amerikanska konstitutionen
I april beordrade myndigheten en granskning av samtliga tv-stationer som ägs av Disney och hänvisade bland annat till misstänkta överträdelser av regler om olaglig diskriminering.
FCC utreder även om ABC:s långvariga talkshow The View har brutit mot regler som kräver att tv-bolag ger politiska kandidater likvärdig möjlighet att komma till tals.
Disney hävdar att granskningarna i själva verket är ett försök från Trumpadministrationen att straffa ABC för innehållet i kanalens sändningar, skriver Financial Times.
Bolaget hänvisar till det första tillägget i den amerikanska konstitutionen, som skyddar yttrandefriheten.
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Krävde ett avskedande
Disney vill att domstolen slår fast att FCC tidigarelagda granskning av bolagets sändningstillstånd utgör en repressalie mot bolagets grundlagsskyddade rättigheter.
Tillstånden skulle enligt den ursprungliga tidsplanen inte ha behövt förnyas förrän 2028.
Konflikten har samtidigt kopplats till ABC:s profilerade programledare Jimmy Kimmel.
FCC-chefen Brendan Carr, som utsågs av Trump, inledde granskningen omkring en vecka efter att Kimmel gjort ett skämt om presidenten.
Trump hade därefter krävt att ABC skulle sparka programledaren. Carr har förnekat att granskningen hade med Kimmel att göra.
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Hamnat i konflikt
Disney har tidigare valt att kompromissa med Trumpadministrationen. Bolaget tog tillfälligt Kimmel ur sändning efter kritik från Carr och betalade dessutom 15 miljoner dollar för att lösa en förtalsstämning som Trump väckte mot ABC 2024.
Även andra amerikanska mediebolag har hamnat i rättsliga konflikter med presidenten. CBS betalade 2025 för att avsluta Trumps stämning mot programmet 60 Minutes efter en tv-intervju med Kamala Harris.
Disney uppges samtidigt ha valt en betydligt mer konfrontativ linje än tidigare i striden om ABC:s sändningstillstånd.
Bolaget anser att myndigheternas agerande riskerar att få tv-bolag att självcensurera sig av rädsla för politiska konsekvenser.
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