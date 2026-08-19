Förhandlingar mellan regering och opposition

Varför sker detta just nu? Samtalen, medlade av USA, har pågått sedan i augusti mellan representanter för chavismen och oppositionens 2015-parlament.

Enligt parlamentsledamoten Ramón López ska frigivandet villkoras av ”all nödvändig planering och kontrollmekanismer”, med fokus på bostäder, vårdcentraler och skolor i de drabbade områdena.

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Två kraftiga skalv

Jordbävningarna som utlöste kraven på guldet inträffade den 24 juni 2026, när två kraftiga skalv, 7,2 och 7,5 på momentmagnitudskalan, slog till strax utanför Caracas med bara 39 sekunders mellanrum.

Enligt amerikanska geologiska myndigheten USGS var det den kraftigaste jordbävningen som drabbat Venezuela sedan år 1900, och fenomenet kallas en ”dublett”: två i det närmaste identiska skalv som inträffar nästan samtidigt.

Majoritet av byggnader kollapsade

Skalven drabbade särskilt huvudstadsregionen och kuststaten La Guaira, där enligt Wikipedias sammanställning omkring 80 procent av byggnaderna kollapsade.

Enligt de senaste tillgängliga siffrorna, från augusti 2026, hade dödssiffran stigit till över 6 400 personer, med omkring 86 300 skadade eller sjukhusvårdade och tiotusentals fortfarande saknade. Uppskattningsvis 60 000 byggnader skadades eller förstördes totalt.

Guldet kan bidra

Läget förvärrades av att landets redan pressade sjukvårdssystem fick ta emot en våg av skadade samtidigt som infrastruktur som sjukhus skadats. Omkring 24 länder skickade stöd i form av över 500 ton förnödenheter och räddningspersonal.

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Det är mot den bakgrunden, ett i det närmaste kollapsat samhälle mitt i en redan djup ekonomisk kris, som kravet på guldet i London nu drivs igenom med ovanlig politisk enighet.

Misstänksamhet präglar Venezuela

Men det betyder inte att man litar på varandra. En källa inom oppositionen uppger till Financial Times att ”transparensmekanismer” kommer införas för att förhindra att pengarna ”stjäls av regeringen”.

Och man medger samtidigt att ”det finns ingen naivitet” kring den tillfälliga administrationens karaktär.

Vad händer nu?

Vad betyder det konkret? Enligt uppgifter till Venezuelanalysis ska medlen istället för att gå direkt till Venezuelas centralbank placeras på ett konto hos amerikanska finansdepartementet och granskas av internationella revisionsbyråer. En lösning som ger Washington fortsatt kontroll över hur pengarna används.

Storbritanniens utrikesdepartement har klargjort att man inte är part i den rättsprocess som ska avgöra vem som kontrollerar guldet, men upprepade sitt stöd för ”en demokratisk maktöverföring i Venezuela som speglar folkets vilja”. Bank of England, som väntar på ett juridiskt avgörande innan man frisläpper tackorna, har avböjt att kommentera.