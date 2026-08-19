Efter nästan åtta år i Bank of Englands valv kan Venezuelas guld snart bli tillgängligt igen. Både regeringen och oppositionen kräver nu gemensamt att Storbritannien lämnar tillbaka guldet, värt omkring fyra miljarder dollar. Pengar som ska finansiera återuppbyggnaden efter sommarens jordbävningar.
Guldet låg 8 år i valvet: Nu ska det hjälpa till att återuppbygga Venezuela
Venezuelas regering, ledd av tillförordnade presidenten Delcy Rodríguez, och delar av oppositionen har nått en ovanlig samsyn: att gemensamt arbeta för att få tillbaka de 31 ton guld som legat i Bank of Englands valv sedan 2018.
Enligt ett gemensamt uttalande från båda delegationerna behövs pengarna för återuppbyggnaden efter jordbävningarna den 24 juni, som enligt de senaste siffrorna krävde över 6 000 liv.
Lång juridisk tvist
Bakgrunden till att guldet frusits är en åratal lång juridisk tvist. Storbritannien slutade erkänna den venezuelanska regeringen 2018 och stödde istället oppositionsledaren Juan Guaidós motregering. Detta blockerade i praktiken möjligheten att komma åt guldet.
Först i januari 2026 grep amerikanska styrkor Nicolás Maduro i Caracas och förde honom till New York, där han nu åtalas för narkotikabrott. Delcy Rodríguez, tidigare vicepresident, tog då över som tillförordnad president med Washingtons stöd.
Förhandlingar mellan regering och opposition
Varför sker detta just nu? Samtalen, medlade av USA, har pågått sedan i augusti mellan representanter för chavismen och oppositionens 2015-parlament.
Enligt parlamentsledamoten Ramón López ska frigivandet villkoras av ”all nödvändig planering och kontrollmekanismer”, med fokus på bostäder, vårdcentraler och skolor i de drabbade områdena.
Två kraftiga skalv
Jordbävningarna som utlöste kraven på guldet inträffade den 24 juni 2026, när två kraftiga skalv, 7,2 och 7,5 på momentmagnitudskalan, slog till strax utanför Caracas med bara 39 sekunders mellanrum.
Enligt amerikanska geologiska myndigheten USGS var det den kraftigaste jordbävningen som drabbat Venezuela sedan år 1900, och fenomenet kallas en ”dublett”: två i det närmaste identiska skalv som inträffar nästan samtidigt.
Majoritet av byggnader kollapsade
Skalven drabbade särskilt huvudstadsregionen och kuststaten La Guaira, där enligt Wikipedias sammanställning omkring 80 procent av byggnaderna kollapsade.
Enligt de senaste tillgängliga siffrorna, från augusti 2026, hade dödssiffran stigit till över 6 400 personer, med omkring 86 300 skadade eller sjukhusvårdade och tiotusentals fortfarande saknade. Uppskattningsvis 60 000 byggnader skadades eller förstördes totalt.
Guldet kan bidra
Läget förvärrades av att landets redan pressade sjukvårdssystem fick ta emot en våg av skadade samtidigt som infrastruktur som sjukhus skadats. Omkring 24 länder skickade stöd i form av över 500 ton förnödenheter och räddningspersonal.
Det är mot den bakgrunden, ett i det närmaste kollapsat samhälle mitt i en redan djup ekonomisk kris, som kravet på guldet i London nu drivs igenom med ovanlig politisk enighet.
Misstänksamhet präglar Venezuela
Men det betyder inte att man litar på varandra. En källa inom oppositionen uppger till Financial Times att ”transparensmekanismer” kommer införas för att förhindra att pengarna ”stjäls av regeringen”.
Och man medger samtidigt att ”det finns ingen naivitet” kring den tillfälliga administrationens karaktär.
Vad händer nu?
Vad betyder det konkret? Enligt uppgifter till Venezuelanalysis ska medlen istället för att gå direkt till Venezuelas centralbank placeras på ett konto hos amerikanska finansdepartementet och granskas av internationella revisionsbyråer. En lösning som ger Washington fortsatt kontroll över hur pengarna används.
Storbritanniens utrikesdepartement har klargjort att man inte är part i den rättsprocess som ska avgöra vem som kontrollerar guldet, men upprepade sitt stöd för ”en demokratisk maktöverföring i Venezuela som speglar folkets vilja”. Bank of England, som väntar på ett juridiskt avgörande innan man frisläpper tackorna, har avböjt att kommentera.