Lyten fortsätter shoppingrundan, nu i Norge

Skellefteå och Arendal bidrar

I Skellefteå, på den forna Northvolt Ett-anläggningen som Lyten köpte i februari 2026 för omkring 5 miljarder dollar i tillgångsvärde, tillverkas litiumjonbatterier av NMC-typ (nickel-mangan-kobolt).

Morrows fabrik i Arendal är istället förberedd för litiumjärnfosfatceller (LFP) – en tredje kemi som är billigare och räknas som säkrare, men med lägre energitäthet.

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Blomstrande batteriekosystem

Strategin följer ett mönster: sedan Northvolts konkurs i mars 2025 har Lyten stegvis köpt upp nästan alla bolagets tillgångar – anläggningen i Skellefteå, forskningscentret i Västerås, en BESS-fabrik i polska Gdansk, samt förhandlar om ytterligare anläggningar i Tyskland och Kanada.

Enligt Lytens vd och medgrundare Dan Cook är målet att bygga ”ett blomstrande batteriekosystem” i både Nordamerika och Europa, med lokala leverantörskedjor och lokal kompetens, i takt med att efterfrågan på batterier drivs av allt från elbilar till AI-datacenter.

Motvind i Europa

Varför sker detta just nu? Europas batteriindustri har kämpat i motvind efter flera högprofilerade konkurser, samtidigt som EU pekat ut batterier som en strategiskt viktig produkt för kontinentens konkurrenskraft.

Lyten, som är finansierat av bland andra Stellantis och FedEx, verkar se ett tillfälle att köpa upp redan byggd, fungerande infrastruktur till rabatterat pris snarare än att bygga nytt från grunden – vilket annars ofta kostar en miljard dollar eller mer per fabrik.

Nyrekrytering på gång

Samtidigt pågår rekryteringen av 600 medarbetare till anläggningarna i Skellefteå och Västerås, med målet att fortsätta i snabb takt de kommande åren.

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